Si riunisce la consulta delle attività economiche di Fossano: al centro i rapporti tra attività e amministrazione comunale

Dopo la nomina sindacale effettuata il 4 ottobre, a metà legislatura, e la prima seduta che il 26 novembre ne aveva designato il Presidente, il rappresentante Confartigianato Comm. Clemente Malvino, è tornata a riunirsi lo scorso 22 febbraio la Consulta delle Attività economiche del Comune di Fossano.



Tema principale della seduta è stata la semplificazione dei rapporti tra attività e amministrazione comunale.



L'argomento ha visto il pieno coinvolgimento di tutti i comparti economici, segno che è necessario un corposo intervento in tal senso, i quali hanno sottolineato la corrispondenza biunivoca tra allentamento dei vincoli burocratici e competitività delle imprese.



Sul punto l'amministrazione, per bocca del Vicesindaco e Assessore alle attività produttive, Giacomo Pellegrino, ha dato piena disponibilità ad intervenire di concerto con la Consulta stessa.



Tra gli altri oggetti di confronto, si è parlato di trasporti e infrastrutture - in particolare della storica necessità di un nuovo casello autostradale in località Tagliata - e di sicurezza, con un accenno a possibili soluzioni innovative di videosorveglianza cittadina.



Pure la promozione e l'organizzazione di eventi dedicati ha trovato spazio nella discussione del 22 febbraio, in particolare l'implementazione dei mercati contadini e delle manifestazioni che coinvolgono artigianato e commercio locale.



A conclusione è stata sottolineata la necessitá di promuovere attività scolastiche finalizzate alla educazione alimentare.



Soddisfatto del positivo confronto il Presidente Comm. Clemente Malvino: "Le attività del nostro tavolo di lavoro sono fondamentali per cercare sintesi tra le varie e diversificate necessità e aspettative dei settori economici locali e instaurare così un dialogo propositivo e proattivo con l’Amministrazione comunale. Prioritario, nei prossimi mesi, il potenziamento di azioni concrete a sostegno delle aziende fossanesi, dalla semplificazione amministrativa all’organizzazione di adeguati momenti di promozione di imprese, prodotti e territorio”.



La Consulta Comunale per le Attività Economiche ha, in sintesi, le funzioni di: promuovere il confronto tra Comune e tessuto economico su strategie di sviluppo e elementi di problematicità per i settori economici, esprimere pareri sulle relative scelte e politiche dell'amministrazione, trovare sinergie con altri enti per la realizzazione di iniziative patrocinate dallo stesso Comune, promuovere progetti di collaborazione dei settori rappresentati finalizzati all'inserimento dei giovani nel mondo lavorativo.



È costituita dal Vicesindaco e Assessore alle attività produttive Giacomo Pellegrino, da due rappresentanti della maggioranza, Tiziana Airaldi e Luca Avena, da due rappresentanti della minoranza, Francesca Crosetti e Stefano Gemello, da Corrado Bertelli - Coldiretti -, Marco Brandani - Confindustria -, Mauro Giaccardi - Ascom -, Fabrizio Bogliotti - associazione InFossano - e Marcello Maggio - CISL -.



Insieme con la Consulta per le pari opportunitá, la Consulta per le politiche giovanili e la Consulta per le politiche familiari (recentemente sciolta con revoca dei decreti sindacali da parte del Sindaco Tallone) fa parte del ventaglio di organi consultivi di cui si è col tempo dotata l'amministrazione comunale.