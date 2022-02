Carnevale ad ogni costo: a Dronero organizzano una sfilata non autorizzata, intervengono i carabinieri

"Questo è quello che abbiamo fatto: c’è qualcosa di male?… dopo quello che è successo noi abbiamo solo grosse delusioni… tanto tempo investito e denaro andati in fumo. Con questo nulla contro le forze dell’ordine che hanno fatto semplicemente il loro lavoro", scrive un ragazzo sulla pagina facebook 'Sei di Dronero se...'.

Come anticipato ieri (domenica 27 febbraio) raccontando il resoconto del Carnevale a Dronero sabato 26 febbraio, non sono bastate le storiche maschere per le vie della città e le feste organizzate al Merengue.

La decisione da parte dell'amministrazione comunale di non organizzare il consueto tendone in piazza XX Settembre e la sfilata con i carri ha scatenato molte polemiche in paese.

Una decisione valutata in ragione di quello che comunque è ancora un delicato periodo a causa pandemia. Ma la città è famosa per il Carnevale, festa molto sentita e partecipata dalle persone. Così, per le vie del centro, un cartello provocatorio con la scritta: "CARLEVE' 'D DRUNE' di anni 870 ne annunciano il trapasso l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine e la cittadinanza tutta".

Carnevale comunque, ad ogni costo. Un gruppo di giovani ha poi organizzato una sfilata non autorizzata. Costumi, musica e la fabbricazione artigianale di carri. Alle ore 19, mentre stavano percorrendo il viale Stazione, la segnalazione della sfilata è giunta ai carabinieri, i quali sono intervenuti fermandola.

Organizzare una sfilata non autorizzata costituisce infatti un reato punito dal TULPS (Testo Unico Leggi sulla Pubblica Sicurezza).