Secondo open day vaccinale per le donne in gravidanza e allattamento

Domenica 6 marzo secondo Open Day per la vaccinazione anti covid-19 rivolta alle donne in gravidanza e in allattamento.

All’Ospedale Santa Croce di Cuneo sarà possibile accedere direttamente dalle ore 9 alle 18 presso il Centro Salute Donna con ingresso da via Michele Coppino 26 (prenotazione facoltativa al numero 0171 642360 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13).

L’Asl CN1 propone in accesso diretto un percorso dedicato alle donne in gravidanza e allattamento per fugare i timori relativi alla vaccinazione in questo delicato periodo e contestualmente ricevere la dose di vaccino. Si potrà accedere dalle ore 8.30 alle ore 13.00 presso i seguenti centri vaccinali:

· Crosà Neira, piazza Misericordia, Savigliano

· Valauto, via Torino 77, Mondovì

Presentarsi munite di: documento d’identità, tessera sanitaria, agenda verde della gravidanza.