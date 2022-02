Tarlo asiatico: iniziati i lavori di abbattimento di altre 11 piante in corso Kennedy

A Cuneo, hanno preso il via stamattina e dureranno indicativamente per tutta la settimana i lavori di abbattimento degli alberi in alcune aree a rischio per la vicinanza con alcune piante in precedenza infestate da tarlo asiatico, a completamento di quanto già effettuato 2021.



Gli abbattimenti interesseranno il tratto che, indicativamente, va dallo scalone “Bellavista” sino a via Dronero e riguarderanno sia la ripa sia il viale di Corso Kennedy, dove saranno 11 le piante da tagliare.

Stamattina gli operai della Regione Piemonte erano al lavoro lungo la ripa. Verranno tagliati olmi, frassini e aceri, le specie attaccate dal tarlo asiatico.

Per consentire l’intervento in sicurezza, è stato chiuso il tratto di strada di “discesa bellavista” che va dalla rotonda a fianco del parcheggio Eliporto fino alla rotonda parcheggio Bellavista, oltre che gli accessi pedonali verso corso Kennedy presenti lungo la riva. Una volta terminati i lavori sul corso seguirà, come già in passato, il ripristino e la ripiantumazione di nuove piante (delle specie Liquidambar e Bagolaro) sul tratto di corso Kennedy coinvolto dall’abbattimento delle 11 piante.