Cervasca dice addio a Manuela Ferrero, mamma di 42 anni

Profondo cordoglio a Cervasca per la scomparsa di Manuela Ferrero, mamma di 42 anni. È deceduta in casa per un tumore.

Vedova da cinque anni del marito Alberto Tallone, morto in un incidente in montagna. Nel febbraio 2017 era stato travolto e ucciso da una valanga nel corso di una gita di scialpinismo in alta Valle Stura.

La donna lascia la figlia Alice di 7 anni, genitori , suoceri, cognato e nipoti. I funerali sono stati celebrati nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 febbraio, nell'anfiteatro di Cervasca.