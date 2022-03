Oltre 250 le proposte per dare un nome alla piscina e alla nuova palestra di Mondovì

Ottimi risultati per il contest lanciato nelle scorse settimane dall'AVAS FIDAS Monregalese che darà ai giovani la possibilità di dare un nome al rinnovato impianto natatorio e alla nuova palestra scolastica (LEGGI QUI). Non solo nomi illustri dello sport, ma anche simboli e persone che hanno lasciato un segno nella storia della città.

Sono oltre 250 le proposte formulate per individuare l'intitolazione della rinnovata piscina e della nuova palestra di Mondovì. Un percorso partecipativo importante e che ha consentito di "tastare" le idee e la volontà di tanti monregalesi.



"Sono grato ad AVAS FIDAS per questa bella idea e per la disponibilità che sempre testimonia verso la nostra Comunità, unitamente a quella di tante altre Associazioni." - commenta l'Assessore allo Sport, Luca Robaldo - "Un numero così grande di risposte è certamente un segnale di attenzione ma, ancor di più, un segnale di affetto verso le tante figure che sono state suggerite. Una Comunità riparte anche da questo".