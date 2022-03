Peveragno, Maurilio Ferrua ancora al vertici dell'Ana per il prossimo triennio

Le penne nere di Peveragno hanno deciso: sarà, ancora, Maurilio Ferrua a guidare la sezione Ana locale nel prossimo triennio come capogruppo, assieme al vice Denis Vit, a Mauro Macagno come segretario, a Fabio Grosso come tesoriere e a Gabriele Macagno come cerimoniere.

Le elezioni - che hanno coinvolto 63 iscritti su 102 - si sono tenute negli scorsi giorni presso la sede di frazione Montefallonio, assieme all'annuale tesseramento.

Il consiglio, infine, è composto da Bartolo Barale, Stefano Dalmasso, Sergio Marchisio, Luciano Dho, Valerio Cavallo, Fabrizio Garelli e Antonino Giubergia. Mario bessone è alfiere, Luciano Civalleri ed Ezio Ribero capigruppo onorari.

Primo compito per il nuovo direttivo, organizzare la presenza del gruppo Ana all'adunata nazionale in programma a Rimini per i giorni dal 5 all'8 maggio.