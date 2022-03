Unitre Fossano, con le attrici di Corte dei Folli, per un 8 marzo in scena

L'Unitre di Fossano, attivissima realtà cittadina che ha appena compiuto il suo quarantesimo anno di vita, organizza e presenta, in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale della donna dell'8 marzo, una serata, aperta a tutti, di "corti teatrali al femminile".

Un serie di monologhi e scenette serie, semiserie e comiche, anche in musica, per passare una serata in compagnia di sei talenti femminili fossanesi.

In scena: Basilia Costantino, Lorenza Fornero, Lucia Gentile, Pieranna Mana, Rossella Ravera ed Elisabetta Repice, tutte attrici non professioniste appartenenti al collettivo della Corte dei Folli.

Sottolinea Lucia Gentile, una delle protagoniste in scena, nonchè tesoriere di Unitre: "La serata era stata già immaginata per l' ma, similmente a molti altri eventi in presenza, è stato necessario rimandare causa pandemia. E finalmente ad un anno di distanza riusciamo a proporre al pubblico questo momento a più voci femminili! Ogni spezzone, autoconcludente, sarà intervallato da un momento musicale che funge da filo conduttore, a cura della "collega" Pieranna Mana. Saremo in scena con monologhi e dialoghi e la conduzione verrà lasciata a Lorenza (Fornero n.d.r.). Ci saranno anche testi originali, di cui andiamo particolarmente fiere!"