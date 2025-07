Mondovì, questa sera Piazza di Circo si apre con un’atmosfera unica: il concorso “Piazza aperta” premia Pablo Gimenez Delgado

È partito nel segno dell’emozione e della sperimentazione Piazza di Circo – Risonanze Artistiche, il festival delle arti circensi che anima Mondovì e le sue valli dal 2 luglio al 15 agosto con spettacoli, performance, musica e teatro di figura. La serata inaugurale ha ospitato Piazza Aperta, il concorso dedicato ai giovani talenti del circo contemporaneo, da sempre una delle anime più vibranti e innovative del festival.

A vincere l’edizione 2025 è stato Pablo Gimenez Delgado, artista spagnolo formatosi all’Accademia Cirko Vertigo, con una creazione intensa e originale che ha unito corda aerea, palline, acrobatica e giocoleria in un’unica poetica visione scenica.

Oggi il festival lascia il palco agli artisti dell’Accademia Cirko Vertigo

EXTRAORDINAIRE

ACCADEMIA CIRKO VERTIGO

Domenica 6 luglio ore 22:00 - Mondovì Breo – Chapiteau Piazzale Giardini

Durata 60min – Ingresso 5 euro – Genere: Circo Contemporaneo

Tessuti aerei, corda aerea, sospensione capillare, bastoni, filo alto, palo volante e cerchio aereo. Queste sono le discipline che animano lo spettacolo di circo contemporaneo interpretato dai giovani talenti dell'Accademia Cirko Vertigo, pensato per emozionare pubblici di ogni età. I protagonisti assoluti sono proprio questi artisti emergenti che, con freschezza e virtuosismo, reinventano ogni numero attraverso un approccio creativo e personale. Lo spettacolo, Sotto la direzione di Massimiliano Cividati, nasce dall'incontro tra la poetica del cabaret tradizionale e il linguaggio innovativo delle discipline aeree, dando vita a un'esperienza teatrale dove tecnica impeccabile e ricerca artistica si fondono in un equilibrio perfetto. Sul palco prende forma un universo magico, dove i giovani circensi trasformano ogni gesto in pura poesia del movimento, creando un dialogo continuo tra tradizione e contemporaneità.