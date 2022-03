Aiuti per l'Ucraina, nonostante un guasto meccanico a un furgone, il team monregalese è arrivato in Polonia

Sono arrivati verso le 7 di questa mattina a Katowice, in Polonia, i sei monregalesi partiti ieri, martedì 8 marzo, per portare aiuti alla popolazione in fuga dalla guerra in Ucraina.

Nonostante un problema meccanico alla frizione di uno dei furgoni, che è stato lasciato in riparazione presso un'officina austriaca, il gruppo è ripartito e si sta riorganizzando per ottimizzare il recupero delle persone che si trovano in tre punti diversi dello stato.

"Il furgone lo abbiamo lasciato in un'officina, la prossima settimana vedremo come organizzarci per il recupero. L'assistenza stradale ci ha offerto gratuitamente il servizio, non hanno voluto un centesimo." - spiegano dal gruppo - "I beni che erano sul pulmino, tramite il personale dell'officina, sono stai affidati a un'associazione che li porterà a destinazione".