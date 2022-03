A Mondovì e Cuneo lo spettacolo "Senza freni", per parlare di ADHD

Martedì 22 marzo al Cinema Teatro Bertola di Mondovì alle 20.45 e giovedì 24 marzo al teatro Toselli di Cuneo, sempre alle ore 20.45, si terrà lo spettacolo “Senza freni”. Un doppio appuntamento per parlare dell’ADHD e delle tre caratteristiche che lo contraddistinguono che sono disattenzione, iperattività, impulsività.

“Senza freni” è interpretato da Luca Vullo – autore, regista, produttore di cinema e teatro, perfomer, attivo in Italia ed all’estero. Ha collaborato con prestigiose università ed istituti italiani di cultura in quanto esperto di comunicazione verbale e non verbale. Lo spettacolo punta alla sensibilizzazione sul disturbo dell’ADHD ed è finalizzato a favorire l’inclusione sociale delle persone che ne soffrono. Perché raccontare l’ADHD a Teatro? Per dare un volto alle persone con questo disturbo facendone conoscere le caratteristiche al grande pubblico.

L’appuntamento, organizzato dall’associazione Famiglie ADHD e dalla rete di Genitori DSA, è inserito nel progetto “Se non potete arginare le onde imparate il surf”, finanziato dalla Regione Piemonte in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e pensato per rispondere ai bisogni delle famiglie e dei ragazzi con diagnosi di ADHD e DSA. Il progetto ha attivato tante iniziative sul territorio provinciale con serate per genitori e insegnanti ma anche percorsi mirati per ragazzi.

Ingresso gratuito previa registrazione obbligatoria al seguente link: bit.ly/35EF3q4

Greenpass rafforzato obbligatorio sopra i 12 anni. Verrà rilasciato un certificato di partecipazione