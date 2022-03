Frontale tra due auto tra Genola e Savigliano: un ferito grave trasferito al CTO

Frontale tra due auto sulla strada statale 20 tra i comuni di Genola e Savigliano in direzione di Savigliano, all'altezza del Centro Calor.

L'allarme è scattato verso le 9.30 di questa mattina, lunedì 14 marzo. Nell'incidente, stando alle prime informazioni in nostro possesso, risultano coinvolte due persone: un ragazzo, rimasto ferito in modo lieve, e una ragazza, che era alla guida di una Lancia Y, trasferita in codice rosso al CTO di Torino.

Sul posto per prestare soccorso sono intervenuti l'elisoccorso, l'auto medica di Levaldigi con due mezzi base 118, le squadre dei Vigili del Fuoco di Savigliano e Saluzzo e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Al momento il tratto stradale è chiuso alla circolazione.