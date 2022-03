Sonia De Castelli e Loris Gallo “fanno entrare il sole” nelle case di riposo

Fanno quello che sanno fare bene, per fare del bene. La cantante Sonia De Castelli, insieme a Loris Gallo con la sua fisarmonica, ha cantato e ballato insieme ad alcuni anziani delle case di riposo "F.lli Ariaudo" di Levaldigi, "Sant'Anna - Casa Sordella" e "Mons. Signori" di Fossano per raccogliere fondi in favore di tutte le strutture del territorio.

Nell'occasione sono stati registrati dei video che verranno inseriti in un dvd e distribuiti online. Hanno anche fondato un'associazione, “Fai entrare il sole”, per lanciare un appello ad aziende, società di servizi ed enti affinché sponsorizzino e sostengano concretamente l'iniziativa di raccolta fondi a favore delle case di riposo.

“Un progetto nato per caso, parlando con un amministratore di case di riposo di Cervere – racconta Sonia De Castelli -. Io sono sempre andata a cantare dagli anziani, lo facevo quando ero ragazza a Savona. Ero molto affezionata a mia nonna e ho una predilizione per i vecchietti che adoro. Mi danno una carica incredibile. Insomma, mettiamo a disposizione quello che sappiamo fare”.

Il progetto – patrocinato dalla Regione Piemonte - prende le mosse dalle gravi difficoltà in cui versano molte case di riposo del territorio, soprattutto le strutture più piccole, alle prese con bilanci in rosso e mancanza di personale infermieristico. Situazione esplosa dopo i due anni di pandemia da Coronavirus e ulteriormente aggravata dopo i recenti rincari delle bollette per l'energia.

Con gli anziani hanno cantato cover di Battiato e Renato Zero, ma anche pezzi loro per portare allegria e leggerezza nelle strutture. “La frase più bella che ci hanno detto? 'Tornate presto perché ci fate meglio di una flebo!' – racconta divertita Sonia De Castelli -. Abbiamo anche insegnato loro il gesto dei Maneskin, anche se non volevano fare le corna. E poi ci hanno chiesto i selfie da far vedere orgogliosi ai loro figli”.

Il progetto sarà presentato venerdì 18 marzo alle 17 presso la Sala Trasparenza del Palazzo della Regione Piemonte in Piazza Castello a Torino. Interverranno il Governatore del Piemonte Alberto Cirio, Mons. Marco Brunetti Vescovo di Alba e delegato dei Vescovi di Piemonte e Valle d'Aosta per la pastorale della salute, Antonello Cravero direttore Case di riposo e segretario dell'Associazione, Dott. Paolo Toselli geriatra e direttore sanitario RSA. Saranno presenti inoltre Franco Graglia, Vice Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte; il Dott. Giuseppe Guerra direttore Asl Cuneo 1; Alessia Margaria Coordinatrice RSA F.lli Ariaudo di Levaldigi e Presidente dell'Associazione, oltre ovviamente a Sonia De Castelli e Loris Gallo.

Il nome dell'associazione “Fai entrare il sole” fa subito saltare in mente la canzone di Morandi “Apri tutte le porte” portata a Sanremo. “Proprio così – conclude Sonia De Castelli -. Noi puntiamo ad arrivare in alto. Sarebbe stupendo fare un concerto con qualche personaggio famosissimo per sensibilizzare sull'argomento. E Gianni Morandi sarebbe perfetto”.

IBAN: IT77 B0617046820000001622104

Causale: Fai entrare il sole