Bra si schiera per la pace e contro le mafie

Questi sono giorni di forte impegno per la cittadinanza braidese. Sabato 19 marzo, infatti, si è celebrata la "Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie", iniziativa promossa dall’associazione Libera.

Durante la cerimonia organizzata dal Comune e dalla Scuola di Pace “Toni Lucci” sulla scalinata d’accesso al municipio, amministratori, cittadini e studenti si sono alternati nella lettura dei nomi di coloro che sono caduti per mano delle mafie. Un momento speciale è stato dedicato anche alle vittime dell’invasione russa dell’Ucraina.



Nella mattinata di oggi, lunedì 21 marzo, gli studenti braidesi sono stati protagonisti di un nuovo momento di riflessione, ovvero la “Passeggiata per la pace” organizzata dall’Istituto Comprensivo Bra 1. Oltre un centinaio di ragazzi hanno sfilato per le vie del centro prima di ritrovarsi in piazza Caduti per la Libertà, dove sono stati accolti dalle autorità cittadine. Importanti messaggi di pace, speranza e legalità.