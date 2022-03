Cuneo, i lavori sull'incrocio tra via Bersezio e corso di Santarosa "riaprono" al traffico un pezzo del viale degli Angeli

L'incrocio tra via Bersezio e corso Santorre di Santarosa a Cuneo diventerà rialzato, per migliorarne la sicurezza.

I lavori si terranno nella giornata di giovedì 24 marzo, e imporranno la chiusura al traffico dell'intersezione in oggetto dalle 8.30 alle 18 circa. A partire dalle 7.30, quindi, verrà mantenuto aperto il viale degli Angeli nel tratto tra via Avogadro e corso Brunet, per permettere lo smaltimento del traffico veicolare.

Apposita segnaletica verrà installata su corso Santarosa all'angolo con via Boggio e su via Bersezio all'angolo con corso Brunet e con corso Vittorio Emanuele.