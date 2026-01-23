Chiusa di Pesio: chiuso il tratto tra il ponte di via Roma e vi Mondovì per lavori

A Chiusa di Pesio la strada provinciale 5 sarà interessata da una chiusura temporanea al transito pedonale e veicolare. Il provvedimento, disposto su richiesta della ditta Preve Costruzioni, interessa il tratto compreso tra il ponte di via Roma e via Mondovì.

La chiusura è stata stabilita con l'Ordinanza n. 5 dell'Ufficio di Polizia Municipale ed è necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di potenziamento dell'approvvigionamento dell'invaso di Pianfei.

Il provvedimento avrà effetto dal 27 al 30 gennaio 2026, dalle ore 8 alle ore 18, o comunque fino al termine dei lavori. I cittadini e gli automobilisti sono invitati a utilizzare percorsi alternativi durante il periodo di interdizione della strada.