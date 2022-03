Ricerca e innovazione per la protezione dalla corrosione senza dimenticare l’aspetto estetico

Quella della ILCAR S.R.L. di Cherasco è la storia di un’azienda che ha saputo adattarsi ai cambiamenti del mercato per restare competitiva, crescendo e specializzandosi nei servizi e nei settori dove maggiori erano le richieste e gli spazi.

La ILCAR S.R.L. è nata nel 1988 come carrozzeria industriale e come società di servizio per aziende costruttrici di veicoli per l’industria. Con il passare degli anni abbiamo abbandonato poco per volta le riparazioni di mezzi industriali per specializzarci nel campo della verniciatura e della sabbiatura conto terzi, ampliando i nostri locali per installare impianti di lavorazione più automatizzati e rivolgendoci a lavorazioni più pulite, come la verniciatura a polvere.

Oggi la nostra azienda opera sia nel settore della verniciatura industriale (macchinari industriali, movimento terra, agricoli) che in quello della carpenteria civile (cancellate, ringhiere, arredo urbano e privato, serramenti, carpenteria edile, strutture complesse in metallo), utilizzando cicli di lavorazione volti alla protezione anticorrosiva dei metalli ferrosi, quali verniciature a polvere con mano unica o con mano di fondo zincante e mano di smalto, preceduti da idonei trattamenti di lavaggio e/o sabbiatura.

Sottoponiamo le nostre lavorazioni ad un costante controllo della qualità, a partire dalle procedure iniziali: nella sabbiatura controlliamo il grado finale risultante dalle richieste del cliente e nel lavaggio vengono monitorate tutte le fasi così che la superficie del pezzo sia perfettamente pulita. Identica attenzione viene posta nel processo di verniciatura, affinché l’aspetto estetico del manufatto presenti una vernice uniforme e senza difetti. Infine, l’imballaggio viene curato per consentire la consegna e il trasporto nel migliore dei modi.

La nostra esperienza ci permette di indirizzare i nostri clienti verso il miglior trattamento da applicare ai loro manufatti. Partiamo da cicli base di pretrattamento e solo mano di smalto per particolari collocati in ambienti interni e non corrosivi, per arrivare a cicli più complessi di pretrattamento, applicazione di mano di fondo zincante e mano di smalto per particolari collocati in esterno o in ambiente interno ma corrosivo. Applichiamo anche i nostri trattamenti su acciaio zincato, qualora il cliente valutasse che il manufatto deve essere collocato in ambiente altamente corrosivo (es al mare).

La nostra clientela ci chiede sempre più spesso di utilizzare prodotti che valorizzino l’aspetto estetico dei propri manufatti. A questo proposito vantiamo di un vasto campionario di tinte pensate apposta per l’architettura dai nostri fornitori: oltre ai classici colori ferromicacei abbiamo a disposizione i nuovi effetti ruggine (es. Corten), le moderne tinte “Tortora” e l’effetto “Silver”.

Per maggiori informazioni consulta il sito http://www.ilcar.it/

L’azienda ILCAR S.R.L. si trova a Cherasco, in via Industria 4.

Tel. 0172-489521