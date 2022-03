Denunciò Giulio Golia dopo il servizio delle Iene: “Non ho rubato l’idea a nessuno”

Diffamazione aggravata dall’aver commesso il fatto per mezzo di una trasmissione radiotelevisiva e per aver attribuito un fatto determinato: questa l’accusa mossa dal tecnico ortopedico saviglianese Silvio Galfione, costituitosi parte civile nel procedimento aperto dal Tribunale di Cuneo nei confronti di Giulio Golia, inviato del noto programma televisivo ‘Le Iene Show’.



L’episodio contestato fa riferimento a un servizio andato in onda nel 2018, col titolo "L’uomo a cui hanno rubato le gambe". Vi si dava conto del progetto e del relativo brevetto relativo alla realizzazione di protesi ortopediche per arti inferiori ideata da un artigiano di Treviso Fulvio Marotto, che nel 2003 perse entrambe le gambe in seguito a un’infezione da meningococco. In quell’occasione il giornalista avrebbe affermato, secondo l’accusa offendendo la reputazione della parte civile, che ‘Marotto è arrivato tardi, perché il saviglianese aveva già depositato il brevetto e quindi, legalmente, l’idea è del furbetto… che, fiutato il business, si è intascato l’idea".



La diffamazione contestata all'autore, secondo la parte civile, starebbe nell'averlo definito come "persona che aveva 'rubato' al Marotto il progetto e il brevetto della protesi ortopedica".



Nei giorni scorsi in tribunale è stata sentita la versione dell’ortopedico saviglianese: «Io e Fulvio Marotto ci eravamo conosciuti alla fiera Expo Sanità di Bologna nel 2010. Ero rimasto stupido che lui si fosse costruito una protesi da solo. Firmammo un patto di riservatezza e iniziammo a collaborare. La prima volta che mi mostrò il funzionamento della protesi rimasi un po’ deluso. Mi aspettavo qualcosa di diverso. Nei primi giorni del 2012 comunicai a Marotto che avrei interrotto la sperimentazione. Ci lavoravo già da prima di conoscerlo. Il suo metodo non mi sembrava molto professionale, né efficace. Non era un’idea innovativa, c’era già da molto tempo, poi veniva realizzata in modi diversi. L’avevo fatto presente anche a Marotto ed è quello che ho cercato di spiegare nell’intervista. La pubblicazione scientifica che ha citato con Golia è del 1999 e si cita un sistema sviluppato negli anni ’70. Ottenuto il mio brevetto, per un periodo provai a commercializzare le protesi, insieme a un socio. Fu però un fallimento, perché nessuno di noi aveva competenze commerciali. Dopo la messa in onda del servizio televisivo ho ricevuto molti insulti sui miei canali social. Fulvio non ha mai intrapreso una causa legale contro di me».



Quindi è toccato a Marotto riportare quanto accaduto: «Ho saputo dal centro ricerche di Treviso che lui aveva depositato il brevetto. Non sapevo di cosa, ma lo immaginai. Anche io depositai un brevetto. Li accettarono entrambi. Penso sia stato un errore: erano identici. Volevo esercitare un’azione legale nei confronti della sua società, ma poi ho visto che era stata chiusa».



La prossima udienza del procedimento è fissata per il 30 giugno, quando a deporre sarà la volta di Giulio Golia.