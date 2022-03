Dall’aborto alla vita: a Saluzzo "Unplanned" il film che fa dibattito

Quelle scene sono un “non ritorno” che lasciano interdetti davanti alla sequenza delle immagini ecografiche implacabili.

Anche a Saluzzo, nella sala stracolma dell’oratorio Don Bosco, con un realismo crudo e doloroso amplificato dal grande schermo, ha scosso sentimenti profondi, come ha fatto in altre parti del mondo e nelle sale italiane.

"Unplanned - La storia vera di Abby Johnson" film drammatico del 2019, è stato proiettato martedì 22 marzo, per portare o riportare la riflessione sul delicato tema dell’aborto e parlare di scelte.

La pellicola lo fa attraverso l’esperienza vissuta di Abby, ex manager di Planned Parenthood, la più grande catena americana di cliniche abortistiche, dove lei entrò come giovane volontaria, convinta di aiutare le donne nella propria “libertà di scelta” e dove fece carriera, fino a diventare nel 2008, direttrice di una grossa clinica abortista del Texas.

Poi qualcosa accade. Abby si trovò per caso, chiamata ad assistere il medico durante un intervento di interruzione di gravidanza, a conoscere ciò che non conosceva di un aborto indotto.

Una esperienza per lei sconvolgente che cambiò la sua esistenza e determinò la sua “conversione” a strenua attivista pro-vita.

Il film, che negli Usa dove ha avuto un importante riscontro di pubblico, è stato portato in Italia da Federica Picchi fondatrice della Dominus Production by Estpretiosa, casa di produzione e distribuzione cinematografica fiorentina.

Federica Picchi era presente alla proiezione del don Bosco, rivolta soprattutto ai giovani. “Avere una storia vera che possa essere vista dai ragazzi e valutata da loro stessi, con la loro testa, i loro occhi e il loro cuore, credo che non abbia prezzo.

Questa è una storia che tocca nel profondo, senza mai giudicare, ma trasformando un concetto, per molti versi astratto, in un'esperienza diretta e, quindi, donando ai giovani diversi spunti di riflessione.

“Unplanned è un film-inchiesta, quindi spesso definito scomodo, perché la verità è scomoda; è un film forte, perché la verità è dirompente; è un film emozionante, perchè la vita umana è una meravigliosa avventura.

Credo che portarlo ai più giovani e permettere loro di riflettere su argomenti tanto importanti nelle loro vite sia fondamentale e valga tutti gli ostacoli che si possono incontrare per proporlo "continua la produttrice toscana, in doppia voce con l’organizzatrice saluzzese che ha fortemente voluto la pellicola per il dibattito cittadino e per i ragazzi che si preparano alla vita di coppia.

“Unplanned” negli Stati Uniti ha aiutato migliaia di giovani a prendere consapevolezza dell’unicità del proprio essere e dell’importanza della pienezza informativa per ponderare ogni propria scelta; in Italia, nonostante il blocco delle proiezioni per pandemia, il film che ha totalizzato più di 20mila biglietti staccati, è stato distribuito in più di 120 sale" ( Il teatro di via Donaudi lo ha ospitato in proiezione esclusiva ).

Per il tema e il coinvolgimento "Unplanned" è proposto anche alle scuole Superiori, in modo particolare dalle classi III in avanti e dal punto di vista didattico si inserisce nella progettazione di educazione civica, in particolare degli obiettivi 3 e 5 dell’Agenda 2030.

Un gruppo di studenti saluzzesi ha già preso i primi contatti per la divulgazione del film nel proprio istituto.

E’ possibile avere informazioni su www.unplanned.it o al numero 055.0468068 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (orario continuato) o ancora all’indirizzo mail info@unplanned.it.