E’ stato trasportato all’ospedale "Santa Croce" il motociclista che verso le 20 di oggi, sabato 26 marzo, è stato vittima dell’incidente verificatosi in via Auriate.

Secondo quanto comunicato dal servizio di emergenza 118 si tratterebbe di un 17enne, condotto al Dea dell’ospedale cittadino in codice di gravità rosso.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Cuneo per la messa in sicurezza del mezzo incidentato.



Articolo in aggiornamento.