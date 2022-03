Chiusa di Pesio, l’escursionista e blogger Petra Cola presenta il libro "La maestra silenziosa"

Giovedì 7 aprile alle ore 21 la Biblioteca Civica "Ezio Alberione" e il Comune di Chiusa di Pesio organizzano la presentazione del libro “La maestra silenziosa” dell’escursionista e blogger Petra Cola. L’incontro si svolgerà presso il ristorante albergo Valle Pesio in frazione San Bartolomeo. Per prenotare il posto è necessario chiamare il numero 0171-735514 a partire da martedì 29 marzo alle ore 15.



Petra Cola nasce a Bolzano nel 1996 ed è da sempre innamorata delle sue montagne ed esperta di escursionismo in alta quota. La sua passione è diventata una professione e nel libro “La maestra silenziosa” edito da Rizzoli racconta la sua vita, le sue passioni, i suoi pensieri e i trucchi del mestiere che ha affinato negli anni per muoversi in quota con consapevolezza e sicurezza attraverso un linguaggio giovane, fatto di fotografie, poche parole ma chiare e precise.



Nel volume è presente anche una bellissima raccolta di itinerari, i più amati da Petra. Alcuni corrispondono a gite fatte con i genitori e i fratelli. Altri sono i percorsi preferiti dell’autrice per allontanarsi dal caos della vita quotidiana. Altri ancora costituiscono le prossime sfide: cime che Petra non ha ancora raggiunto ma che albergano nel suo cuore come desideri brucianti che spera un giorno di poter esaudire. Per Petra la montagna è una maestra gentile, ricca di bellezza, ma anche una insegnante severa, che richiede grande spirito di sacrifico quando si tratta di raggiungere i propri obiettivi.