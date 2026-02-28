Al Museo della Magia di Cherasco una giornata speciale dedicata alle donne

Domenica 8 marzo il Museo della Magia di Cherasco trasforma la Giornata Internazionale della Donna in un'occasione speciale all'insegna della magia, dell'illusione e del divertimento per tutte le età. Un'intera giornata dedicata al meraviglioso mondo dei maghi, pensata per celebrare questa ricorrenza in modo originale e coinvolgente. Tutte le donne che varceranno la porta del museo nella giornata dell'8 marzo riceveranno un omaggio speciale, un gesto di benvenuto che anticipa le sorprese in programma.

La magia sarà protagonista dal mattino alla sera con un ricco programma di spettacoli e intrattenimenti. Al mattino, il Mago Sales (Don Silvio Mantelli) accompagnerà i visitatori in un affascinante viaggio nel mondo della magia, mentre nel pomeriggio è previsto il grande spettacolo alle 16 con i maghi Marco Aimone, Mister Kappa e Poly, protagonisti di uno show di illusionismo pensato per stupire adulti e bambini. Non mancherà un laboratorio didattico di magia per i più piccoli della durata di 30 minuti, durante il quale i partecipanti impareranno semplici trucchi per diventare piccoli maghi. Il costo del laboratorio è di 5 euro, kit magico incluso.