Alessandro Bianchi chiude la quarta edizione del festival organistico internazionale di Alba

Domenica 27 marzo alle ore 21 presso la Chiesa di Cristo Re di Alba, calerà il sipario sulla quarta edizione del Festival Organistico Internazionale organizzato da Gabriele STUDER sulle note del celebre musicista di Cantù Alessandro BIANCHI.



Gli oltre duemilatrecento concerti in tutto il mondo e gli innumerevoli Festival Organistici a cui ha partecipato valgono sicuramente al M° Bianchi il podio nel panorama organistico italiano.



Completati gli studi presso il Conservatorio di Piacenza, si è poi perfezionato con Arturo Sacchetti e Nicholas Danby. Come docente ha tenuto seminari e conferenze sulla musica in Italia, Germania, Inghilterra, Spagna, Repubblica Ceca, Singapore, USA e Messico ed è stato membro di giuria in concorsi organistici e corali. Ha al suo attivo registrazioni radiofoniche, televisive e discografiche in Europa, USA, Brasile.



Il programma proposto per l’occasione spazierà nel variegato repertorio di compositori francesi ed inglesi degli ultimi due secoli.



L’appuntamento musicale, ad ingresso libero, di questa settimana offrirà agli ascoltatori un differente punto di vista sulla letteratura organistica, andando ad aggiungersi a quanto già proposto in occasione dei due apprezzatissimi concerti delle date precedenti.



Il consenso raccolto da questa edizione va a testimoniare l’impegno che sia gli organizzatori che i sostenitori del Festival Organistico hanno profuso nel rendere nuovamente possibile una programmazione di alto livello.



L’appuntamento è per il 2023 con una nuova edizione e nuovi ospiti internazionali a dar lustro alla città di Alba.