Eventi | 27 febbraio 2026, 19:41

Tre serate “Cieli bernezzesi” per scoprire la magia dell’universo

Un percorso tra scienza, osservazione e riflessione organizzato da Assessorato alla Cultura, Sideralis, Libroteca comunale e Centro Diurno di San Rocco

A Bernezzo il mese di marzo sarà dedicato all’osservazione e alla scoperta del cielo notturno con l’iniziativa “Cieli bernezzesi”, un ciclo di tre incontri pensati per avvicinare il pubblico ai misteri e alle meraviglie dell’universo. L’assessorato alla Cultura, l’associazione Sideralis, la Libroteca comunale di Bernezzo e il Centro Diurno di San Rocco, dopo il successo di precedenti collaborazioni, uniscono nuovamente le forze per proporre un percorso tra conoscenza scientifica e suggestione poetica.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato offrire un’opportunità di divulgazione e approfondimento, dall’altro favorire la socialità e il senso di comunità, ricordando che “tutti siamo sotto lo stesso cielo”.

Il programma prenderà il via lunedì 9 marzo alle ore 20.45 presso il Centro Diurno “Il Ramo” di via Mandrile 33, con un incontro dedicato al rapporto tra stelle e biosfera. Venerdì 13 marzo, sempre alle 20.45, l’appuntamento sarà nel parco della Villa Villanis per un’esperienza di osservazione diretta del cielo stellato. Il ciclo si concluderà giovedì 26 marzo nella sala polivalente del Comune con un dibattito e una riflessione finale sulle conoscenze e le emozioni condivise durante il percorso.

