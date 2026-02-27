Reading Forward a Cuneo: Marie Østergaard porta il modello di Aarhus

Mercoledì 11 marzo alle ore 18, presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC in via Roma 15 a Cuneo, prosegue Reading Forward. Dialoghi sulla biblioteca, il ciclo di incontri promosso dal Comune di Cuneo e Fondazione Artea. Lanciato nel 2024, il progetto invita ospiti internazionali per esplorare modelli gestionali all’avanguardia, in vista della trasformazione di Palazzo Santa Croce nella nuova Biblioteca Civica e polo culturale della città.

Protagonista dell’appuntamento sarà Marie Østergaard, Direttrice delle Biblioteche Pubbliche di Aarhus, una delle reti più innovative della Danimarca con Dokk1 come fulcro: un hub multifunzionale da 60.000 m² sul waterfront, che integra biblioteca, servizi comunali, spazi per eventi e tecnologie digitali, premiato come Public Library of the Year nel 2016.

Dal 2001 impegnata nell’innovazione bibliotecaria, Østergaard ha guidato la realizzazione di Dokk1 applicando co-creazione, design thinking e coinvolgimento cittadino fin dalle fasi progettuali, trasformando le biblioteche in spazi democratici, inclusivi e catalizzatori di cittadinanza attiva. Durante l’incontro, illustrerà come queste strutture possano diventare infrastrutture urbane essenziali, promuovendo partecipazione, creatività e apprendimento continuo.

L’evento si inserisce in un percorso che rafforza la visione di Cuneo come polo culturale dinamico, con Dokk1 come modello di riferimento per ripensare spazi e servizi bibliotecari.