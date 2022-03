Dietro quell’intimidazione con la pistola, l’ombra di un clan

Era la notte del 5 novembre 2018, quando tre persone appiccarono il fuoco alla sua casa di Pogliola e scapparono a bordo di una bmw. La fuga però durò poco, perché i responsabili furono subito rintracciati dai Carabinieri.

Due dei degli incendiari vennero processati e condannati a tre anni di carcere, mentre il terzo aveva scelto il patteggiamento. Per uno di loro, la sentenza è passata in giudicato.

La vittima, un cittadino egiziano proprietario di un minimarket a Cuneo, che riconoscendoli, nella notte, era andato a denunciarli. Il movente dell’incendio, una lite sulla vendita di un locale kebab a Mondovì. La mattina seguente, mentre era lavoro nel suo minimarket di Via Giordanengo, due parenti dei tre incendiari M.H. e S.H., entrarono nel suo negozio e lo minacciarono con una pistola. “Mi dissero che se non avessi tolto la denuncia, avrebbero ammazzato me e i miei figli. Uno di loro mi mostrò l’arma”.

I due ‘giustizieri’, attualmente sottoposti al divieto di avvicinamento, imputati al Tribunale di Cuneo con l’accusa di violenza privata (aggravata dall’uso di armi), sono stati condannati a 2 anni e 3 mesi di carcere, oltre al pagamento di 6mila euro di multa. Il giudice ha anche confermato altresì l’applicazione della misura cautelare.

Quanto emerso dall’istruttoria, M.H. è il fratello di uno degli incendiari condannati, mentre S.H. è una specie di “capo clan” della comunità egiziana di Torino. “E’ il capo di 800 Egiziani -aveva riferito un testimone-. Lui è il capo della famiglia H. e risolve i problemi. Se un H. litiga con uno di un’altra famiglia, si va da S. e lui decide sulla controversia. È un giudice. Lui fa fare pace ai litiganti. Quel giorno, il 6 novembre, ho accompagnato M. e S. in treno a Cuneo. Ci siamo fermati al carcere di Cerialdo per aspettare che i tre ragazzi dell’incendio venissero scarcerati. Abbiamo mangiato da un amico che gestisce una pizzeria a Cuneo e non siamo mai andati al minimarket”.

I due imputati, nel corso del processo, avevano negato ogni accusa.