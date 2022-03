Laboratorio di disegno al Palazzo Traversa di Bra

Sabato 9 aprile il Museo civico di Palazzo Traversa ospiterà un divertente laboratorio creativo per giovani dai 6 ai 13 anni dal titolo “A modo mio: un nuovo outfit per i ritratti del museo”. L’appuntamento rientra nell’ambito dell’iniziativa “Disegniamo l’arte” (che coinvolge tutte le strutture aderenti all’Abbonamento Musei Piemonte-Valle d’Aosta), ovvero lo speciale weekend di primavera dedicato ai bambini e alle famiglie per scoprire i musei del territorio attraverso il disegno e la creatività.

I partecipanti al laboratorio potranno infatti sbizzarrirsi nel creare un nuovo look per i personaggi di diverse epoche raffigurati nei ritratti esposti nel museo braidese: nobildonne e gentiluomini, artisti e ufficiali, gente comune e bambini; saranno fornite le immagini dei loro volti, ma tutto il resto sarà affidato alla fantasia e inventiva dei giovani artisti.

L’appuntamento è gratuito e si svolge dalle 15 alle 17. Posti limitati, prenotazione obbligatoria entro giovedì 7 aprile chiamando lo 0172-423880 o scrivendo a traversa@comune.bra.cn.it.