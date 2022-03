“Le voci del colore” di Massimo Ricci in mostra a Bra

L’arte torna protagonista della primavera a Bra, con la mostra “Le voci del colore” di Massimo Ricci, in programma nelle sale affrescate di Palazzo Mathis a Bra dal 9 aprile al 15 maggio 2022, con inaugurazione alle ore 18 di sabato 9 aprile.



Massimo Ricci, 61 anni, pittore e illustratore nicese vincitore nel 2014 del premio nazionale “Romano Reviglio” di Cherasco, porta nell’arte le cose che vive: “ciò che vedo diventa un pretesto per il mio linguaggio”. Lo fa attraverso un uso sorprendente del colore, la narrazione del paesaggio, le voci delle figure e del mercato, che rivivono nelle stanze dello storico Palazzo di piazza Caduti per la Libertà, in un interessante allestimento in cui il visitatore potrà riconoscere, attraverso la singolare prospettiva dell’artista, angoli e sguardi della città di Bra e del territorio.

“Il ruolo del paesaggio, nella mia pittura, è sempre stato fondamentale, esprimendosi nelle due componenti del racconto e del segno – spiega Massimo Ricci –. Il pretesto che il paesaggio offre deve trovare la sua motivazione nel colore, nell'impianto strutturale e soprattutto nel linguaggio. Trasfigurare, insomma, ogni elemento visivo naturale in pittura consapevole di essere tale. La voce di tutto questo, la voce del paesaggio che accompagna il mio percorso è una continua esortazione alla sensibilità e al coraggio. Sensibilità e attenzione alla forma, alla qualità del segno e al colore, a una impegnativa coerenza. E coraggio nell'essere libero di continuare a credere nel territorio come fonte di arte vera, di trovare, sempre, una sua contemporaneità”.

“Di bellezza abbiamo bisogno. Sempre. Forse più che mai in queste settimane ove la guerra ha fatto nuovamente capolino nel nostro presente. Grazie, allora, a Massimo Ricci. Grazie ai suoi colori, alla sua voce creativa che, dalle stanze raccolte di palazzo Mathis, si estenderà agli appassionati e ai cultori che vorranno riempirsi gli occhi di luci e ombre, di volti e scorci che danno senso alla nostra vita” commentano il sindaco di Bra Gianni Fogliato e il delegato alla Cultura Fabio Bailo.



La personale “Le voci del colore” è visitabile ad ingresso gratuito il giovedì, venerdì e lunedì in orario 9 - 12,30 e 15 - 18, il sabato e la domenica dalle 9 alle 12,30.