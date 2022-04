"Putin all'aja!": i Radicali lanciano il banchetto di raccolta firme

L’associazione Radicali Cuneo – Gianfranco Donadei, dopo aver promosso il 17 marzo il sit-in per protestare contro l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin ed aver esposti manifesti con la faccia di Putin sovrapposta a quella di Hitler, parte anche a Cuneo con la raccolta firme per chiedere l’incriminazione di Vladimir Putin dinnanzi alla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e crimini contro l’umanità.



Sarà possibile firmare sabato 2 aprile, dalle 16 alle 19, in Corso Nizza 30.



Dichiarano Filippo Blengino e Alexandra Casu, rispettivamente Segretario e Tesoriera di Radicali Cuneo: “Vladimir Putin ed i suoi gerarchi devono rispondere dei crimini commessi in Ucraina, così come accadde per i gerarchi nazisti con Norimberga e con Milosevic. Per riaffermare che 'Non c’è pace senza giustizia' e per garantire un futuro di pace e democrazia per l’Ucraina, per la Russia e per l’Europa, l’incriminazione e il processo a Vladimir Putin e a chi ha cooperato con lui nell’attuazione dei crimini è un passaggio fondamentale, necessario ed urgente. Chiediamo anche che al Procuratore della Corte Penale Internazionale sia dato ogni mezzo, anche finanziario, affinché possa concludere le sue indagini”.