Domani sabato 2 aprile alle 18 presso i giardini di Piazza Vineis, l’Anpi sezione di Saluzzo e Valle Po, con il patrocinio del Comune invita ad u momento pubblico di sulla Pace.

Interverranno studenti delle scuole superiori saluzzesi, con letture di brani e testi inerenti il tema che è nel cuore e nell’auspicio di tutti, in particolare proprio dei giovani, in considerazione delle varie guerre in atto nel mondo, in questo momento storico.