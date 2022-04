Cirio al cantiere della nuova scuola di Busca: "Qui l'inaugurazione dell'anno scolastico 2023-2024" [GALLERY e VIDEO]

L'impegno da parte del presidente della Regione Alberto Cirio - presente questa mattina a Busca, al cantiere del nuovo polo scolastico cittadino - è stato preso: l'anno scolastico 2023-2024 verrà inaugurato nella nuova e avveniristica struttura.



Nella mattinata, l'incontro tra otto classi buschesi - tre quinte elementari e cinque medie - , il governatore, il sindaco Marco Gallo, il progettista Daniele Rangone e l'ingegner Emanuele Di Paolo.

Il sindaco ha ringraziato tutti i coinvolti, il consiglio comunale e la giunta, indicando la metà del prossimo anno come possibile conclusione dei lavori. I tecnici sul palco hanno illustrato le caratteristiche di unicità progettuale della nuova scuola, inclusiva e unica nel suo genere in tutto il Piemonte.Cirio si è complimentato con Gallo e ha ricordato l'importanza di investire sul futuro della nostra società, i bambini e i ragazzi. Che in conclusione dell'evento hanno urlato, assieme a tutti i presenti, il proprio grido di pace contro la guerra in Ucraina.