"Doppio appuntamento con Cuneo Illuminata? Diseducativo"

"Ho appreso con stupore sulle pagine di TargatoCN la determinazione del Comitato organizzatore di dar vita anche quest'anno alla versione estiva dell'Illuminata cuneese. Con stupore, perchè ritengo che mai come quest'anno un simile evento risulti quanto meno inopportuno e decisamente fuori luogo".



Scrive così un nostro lettore - che preferisce rimanere anonimo - , commentando la notizia apparsa ieri (lunedì 4 aprile) sul nostro giornale in merito ai nuovi sviluppi dell'organizzazione di Cuneo Illuminata, che vedono in programma sin d'ora due appuntamenti: uno estivo legato alla processione della Madonna del Carmine e uno invernale, la seconda edizione di IllumiNatale.



Polemiche e istanze che hanno accompagnato le ultime notizie così come le edizioni passate dell'evento. E che hanno trovato posto anche tra i banchi del consiglio comunale, con diverse interpellanze soprattutto a firma "Cuneo per i Beni Comuni".



"A parte il perdurante rischio sul piano della salute (i contagi - checchè se ne dica - continuano e promettono di essere in aumento), nel particolare e poco felice momento storico/economico che stiamo attraversando il messaggio portato ai Cuneesi da un'ennesima versione dell'Illuminata non può che rivelarsi decisamente negativo, direi quasi 'diseducativo'" prosegue il lettore.



"Tutti sappiamo infatti quanto sia utile e doveroso, in questi giorni, sensibilizzare la cittadinanza a un uso più razionale, più consapevole (o più 'sostenibile', come si usa dire oggi) delle ormai scarse risorse energetiche a disposizione. Festeggiare (che cosa?) con un inutile dispendio di risorse economiche e di energia va nella direzione esattamente contraria e mi sembra proprio, in questo momento, un'idea improponibile, controproducente e assolutamente nociva, anche verso l'esterno, all'immagine della nostra città. Intendo quindi unirmi al coro di quanti (e spero siano molti) si oppongono a tale iniziativa, sperando in un opportuno ripensamento per il bene di Cuneo, delle nostre risorse e delle nostre coscienze".