A Borgo San Dalmazzo lo spettacolo teatrale "Adriana Filippi reporter di guerra"

Nell'ambito della Commemorazione del XXV Aprile 2022, nella serata del 22 aprile alle 21 il Civico Auditorium ospiterà lo spettacolo teatrale “ADRIANA FILIPPI REPORTER DI GUERRA”. Con testo e voce di Elisa Dani, immagini di Francesca Reinero, al contrabbasso Carlo Chirio e con la partecipazione di Rosanna Marro, un monologo in prima persona per raccontare una storia di Resistenza al femminile in montagna, nella valle Colla di Boves .

Ingresso gratuito: coupon in pre-distribuzione presso l'Ufficio Turistico di Borgo San Dalmazzo (Via Vittorio Veneto n. 19 - tel. 0171/266080).

orario: mer-gio-ven 08:30-12:30 e 14:30-17:30 - sab-dom 09:30-12:30 - lun-mar, festività: chiuso

Si ricorda che per l'accesso all'Auditorium sarà richiesto il green pass e di indossare la mascherina FFP2 (come da normativa vigente).