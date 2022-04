L’emozionante ritorno della Passione Vivente di Cristo a Macellai (Pocapaglia)

Macellai come Gerusalemme. È grande attesa per la sacra rappresentazione della Passione Vivente di Cristo intitolata “Passione di Cristo, passione degli uomini”, che si terrà venerdì 15 aprile, alle 21.





La parrocchia Beata Vergine del Buon Consiglio si trasformerà in un enorme palcoscenico per far rivivere le ultime 12 ore di Gesù di Nazareth. Dall’ultima cena, fino alla resurrezione toccando i punti più salienti e suggestivi del sacro racconto come il tradimento di Giuda, il processo davanti a Pilato, l’uomo dei dolori, il pentimento, la crocifissione, attori e figuranti caricheranno le scene evangeliche di emozione.