Mondovì, nomina scrutatori per le elezioni amministrative 2022

In occasione delle prossime elezioni amministrative e referendarie che si svolgeranno domenica 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio domenica 26 giugno 2022, l’Amministrazione comunale ha deciso di offrire un accesso prioritario per il ruolo di scrutatori a disoccupati, cassintegrati, lavoratori in mobilità e studenti.

Gli interessati dovranno compilare l’apposito modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione - Domanda precedenza scrutatori 2022 -, reperibile sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione dedicata (https://comune.mondovi.cn.it/contenuti/1300712/elezioni-2022) o presso lo Sportello Unico del Cittadino, al piano terra del Palazzo municipale.

La domanda dovrà essere inviata, unitamente a copia di un documento d’identità, via mail a uno dei seguenti indirizzi: info@comune.mondovi.cn.it o comune.mondovi@postecert.it, oppure consegnata allo Sportello Unico del Cittadino.

La domanda dovrà in ogni caso pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 7 maggio 2022.

Per partecipare all’assegnazione delle nomine in via prioritaria occorre essere iscritti all’Albo degli scrutatori del Comune di Mondovì.