Sono terminate le selezioni regionali per il Premio Mia Martini dedicato ai cantautori

Alle VOICE ART Academy, scuole piemontesi di Cuneo e Torino specializzate in canto e pianoforte, sono iniziate sabato 12 marzo a Torino e sono terminate sabato 26 marzo a Cuneo le selezioni regionali per il Piemonte Premio Mia Martini dedicato ai cantautori. Il concorso concluderà il suo percorso in autunno a Bagnara Calabra, luogo di nascita della grande artista alla quale è dedicato il prestigioso concorso.

Passano le selezioni piemontesi, Premio Mia Martini

Sezione Nuove Proposte

TORINO: Barello M.Alexia, Pasmkevych Karina e Gervasi Chiara

CUNEO: Panero Ilaria, Palombo Sofia, Granero Denis, Giaccardi Giulia, Giraudo Giada e Lodini Camilla







Sezione dedicata ai bambini “UNA VOCE PER MIMÌ”: Cuneo, Silvestro Carola (9 anni)







Direttrice Voice Art - Premio Martini/Piemonte, Sylvia Elena Violino

Grazie a Massimo Celsi

Grazie al regista Nino Romeo

Al Direttore artistico

E a tutti quelli che hanno partecipato.