Cuneo: dal 15 aprile torna la pulizia delle strade

Ricordiamo che il servizio, operativo tutto l’anno ad eccezione del periodo invernale, viene svolto una volta al mese per ogni strada o piazza inserita nell’elenco programmato (il calendario suddiviso per vie è consultabile alla pagina http://www.comune.cuneo.it/polizia-municipale/pulizia-strade/calendario-per-via.html).



Nella stessa sezione è presente anche il calendario suddiviso per giorni di passaggio) ed è necessario che nelle aree di sosta di volta in volta interessate dai lavori di pulizia non siano lasciati veicoli di impedimento al passaggio delle macchine operatrici.



Nelle aree dove è previsto il parcheggio sono collocati gli appositi cartelli di segnaletica verticale con l’indicazione del giorno (ad esempio: il primo lunedì del mese) e la relativa fascia oraria nel quale vige il divieto di sosta, utile per permettere lo svolgimento della pulizia stradale.