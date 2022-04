Il pilota di mongolfiere John Aimo conquista un nuovo record italiano

Nuovo record italiano per il signore dei cieli, il pilota monregalese John Aimo, che, negli scorsi giorni con la mongolfiera Unoenergy è decollato dall'aviosuperficie di Castello d'Annone, in provincia di Asti, atterrando a Mondovì Rifreddo in circa 4 ore e 10 minuti, conquistando il record italiano di durata classe AX7.

"Era da tempo che volevo farlo" - spiega Aimo - "poi un po' le condizioni meteo sfavorevoli e un po' per la situazione pandemica ho rimandato. Poi è arrivato il momento giusto: un grazie speciale all'equipaggio che mi ha seguito e agli observer e giudici di gara che hanno preparato la documentazione per l'omologazione del record: Salvatore Forgione, Oscar Lombardo, Machi Calleri, Orlando Rosellino."

Una passione quella di Aimo, che detiene ancora il primato italiano di lunga distanza (265km), conquistato nel 2019, volando da Mondovì a Verona, nata quasi per caso, nel 1979, quando ancora in Granda non vi erano piloti di mongolfiere.

"Il brevetto di volo per gli aerei l'ho ottenuto nel 1965 a Levaldigi, poi nel 1979 l'ingegnere FIAT Gallo Orsi era riuscito ad acquistare la prima mongolfiera che venne immatricolata in Italia e cercava volontari che avessero un adeguato numero di ore di volo e che sapessero l'inglese per pilotarla: ci presentammo io e Paolo Contegiacomo. Da lì, quasi per caso, è iniziato tutto: le prime esperienze, i primi sponsor, poi sono arrivati i raduni e dall'86 è diventato il mio unico lavoro e mi piace sempre."

Della città di Genova si dice "si vede bene solo dal mare", Mondovì, invece "si vede bene solo dal cielo" e questo grazie alle molte immagini dall'alto scattate proprio da Giovanni Aimo a bordo delle mongolfiere: è spesso lui a rivelare gli angoli più nascosti della città e a condividerli con i monregalesi.

"Piazza è bellissima da fotografare" - dice Aimo che sui prossimi obiettivi spiega - "Il mio sogno sarebbe decollare dalla proprio dalla mia città, Mondovì e arrivare a Udine".

Intanto da tutto il mondo arrivano a Mondovì per imparare da lui a volare e il brevetto lo possono ottenere anche i disabili, con la "duo air chair", una speciale 'sedia' che viene attaccata al pallone della mongolfiera in sostituzione della cesta.

"In questi giorni incontrerò un'allieva olandese, ma ho conosciuto persone da ogni parte del mondo, alcuni mesi fa sono arrivati anche dall'Egitto." - spiega Aimo - "al momento siamo l'unica scuola al mondo che consente alle persone disabili di ottenere il brevetto. Questa esperienza è iniziata circa otto anni fa e da gennaio abbiamo potuto riprendere le lezioni con il nuovo pallone della Unoenergy. Al momento quasi tutti gli allievi sono inglesi, ex militari o sportivi, al momento siamo gli unici al mondo a offrire questo servizio".