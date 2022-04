La Granda in marcia per la pace: tantissime associazioni e cittadini in corteo

Una grande manifestazione provinciale, con decine e decine di associazioni coinvolte, dalle Acli all'ANPI agli Scout a Telefono Donna. Centinaia di persone in corteo (almeno 1000 per gli organizzatori, circa 600 per la Questura), dalla stazione ferroviaria al parco della Resistenza, tappa finale della marcia per la PACE a Cuneo.

Partenza e qualche stop per ricordare i numeri delle vittime delle ultime 30 guerre nel mondo, in piazza Europa e poi in corso Dante.

All'arrivo al Parco della Resistenza ci saranno momenti di letturam musica e poesie, per dire no alla guerra e a tutte le guerre.