Torna la "Via Crucis" in presenza: almeno 300 partecipanti ieri sera a Cuneo [FOTO E VIDEO]

Dopo due anni di pandemia e stop alle processioni, è tornata la "Via Crucis" a Cuneo, il percorso doloroso della Passione di Gesù Cristo che si avvia alla crocifissione. Un appuntamento molto partecipato cha si è svolto ieri sera, venerdì 8 aprile, nella centrale via Roma.

Almeno trecento persone hanno seguito la processione presieduta dal Vescovo di Cuneo Mons. Piero Delbosco, al seguito il Vescovo emerito di Saluzzo Mons. Giuseppe Guerrini, i parroci della città, numerose religiose.

“Attraverso la fede siamo chiamati a vivere bene questi momenti fondamentali per il credente nella settimana Santa. È tempo di fermarsi e riflettere su come la Passione del Signore continua tutt’oggi a morire in tante situazioni purtroppo disperate del Mondo”, ha dichiarato il vescovo Delbosco.