Appuntamenti in Granda per questo fine settimana di aprile

Le iniziative in programma per questo fine settimana in provincia si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione, anche a causa di eventuale maltempo.



Tutti gli eventi di questo fine settimana li trovi su: www.cuneoholiday.com, www.visitlmr.it e https://langhe.net.



- Eventi, manifestazioni e outdoor

Sabato 9 e domenica 10 aprile a Mondovì torna la Fiera di Primavera nel centro commerciale naturale di Breo. Tante le iniziative in programma, tra cui l’apertura al pubblico del Bosco della Nova. Dislocate per le strade ci saranno le tradizionali aree espositive: il mercato floreale “Di Fior in Fiera”, le aree dedicate allo sport e all’outdoor, ai camper, alle moto, ai motori, alle associazioni culturali del territorio e al volontariato. Sarà anche la vetrina dei produttori agricoli, tecnologie e prodotti per la casa, l’arredo, le energie rinnovabili. Saranno esposte autovetture nuove e d’occasione, macchine agricole, per il giardinaggio e di movimentazione terra. Tornano anche le bancarelle del “Gran mercato di Primavera” e l’esposizione bovina “PrimaVera Piemontese” con la Fattoria Didattica. In piazza Carlo Ferrero verrà allestita l’area ristorazione con intrattenimenti musicali. Piazza Roma si trasformerà in una “piazza del gusto” con un percorso di street food. Sabato 9 aprile, alle 21, “Folk en rouge” proporrà musica e balli occitani e domenica 10 aprile alle 15 appuntamento con I Magnin dul Monustè (canson d’la Crica). A Mondovì Piazza saranno aperti il Museo della Ceramica, la Torre Civica, la Chiesa della Missione, il Museo della Ceramica e l’Antico Palazzo di Città. Info e programma completo: https://comune.mondovi.cn.it/home



Domenica 10 aprile si terrà a Caraglio la Fiera di Primavera, la manifestazione dedicata all’artigianato, ai prodotti tipici, a tutte le attività del territorio. La fiera si svilupperà per l’asse di Via Roma. Sotto l’area del Pellerin dalle ore 12.30 è in programma la terza edizione della sagra della polenta “Bastarda” che si potrà gustare sia con lo spezzatino che con la salsa al Castelmagno. Ad allietare il pomeriggio in Piazza balli occitani con il gruppo Lou Janavel dalle ore 14.30. In programma anche un laboratorio didattico con il cavallo di Merens e attività per i bambini.

Info: www.insiemepercaraglio.it



Appuntamento con Cantè j'euv, una delle feste più tradizionali del Roero, a Montaldo Roero sabato 9 aprile, in frazione San Rocco, dalle 19. Il ristoro sarà garantito grazie agli stand nei quali si potranno trovare ravioli al plin, soma d’aj, friciule, panini, zuppa contadina, polenta, formaggi, pane, salame e dolci, accompagnati dai vini dei produttori del Roero. Ad allietare la serata ci saranno i gruppi musicali: Isola verde di Vezza, i Bruss broder di Castellinaldo, il gruppo spontaneo Cantè j’euv di Pocapaglia, Canta rabel di Baldissero, Noi e voi, i Despiasent, i Ravaival e i Brando. In caso di maltempo la serata si svolgerà alla bocciofila, dietro al circolo Acli.

Info: www.comune.montaldoroero.cn.it/it-it/home



Anche a Govone, sabato 9 aprile, dalle 18, in piazza Vittorio Emanuele, si svolgerà il Cantè j’euv Sabaudo. Saranno presenti bancarelle enogastronomiche, con accompagnamento musicale e

momenti culturali. I piatti proposti sono: friciule salate, torta pasqualina, ceci e costine, gnocchi al formaggio, friciule dolci, pesche ripiene, bunet, acqua e vino. Musica con il gruppo musicale piemontese 4+1. Info: www.facebook.com/prolocogovone



Domenica 10 aprile a Cherasco ci sarà il mercatino di antiquariato con centinaia di espositori che con i loro banchi saranno sparpagliati per le vie ortogonali della città. Sulle bancarelle si troveranno mobili, suppellettili, libri e stampe, strumenti da lavoro, stoffe, abiti, dischi, vintage e retrò. Il centro storico sarà chiuso al traffico veicolare dalle 7 alle 18. Si potrà passeggiare tra i banchi nelle vie, fermandosi nei déhors esterni per mangiare, camminare lungo i viali napoleonici e i bastioni da cui si gode il panorama sulla Langa. Si potranno visitare due mostre ad ingresso gratuito: a Palazzo Salmatoris “Guido di Montezemolo (1878-1941). La poetica della pittura tra Verismo e Ritorno all’ordine”” e nella Chiesa di San Gregorio l’esposizione dedicata ai disegni partecipanti al concorso del calendario naturalistico 2021. Durante tutta la manifestazione saranno rispettate le normative anti-Covid in vigore. Info: www.comune.cherasco.cn.it



A Bene Vagienna Sport in Bene organizza la prima edizione della Camminata Benese per grandi e piccini per domenica 10 aprile. Con partenza da piazza Martiri alle ore 9,45, la giornata prevede una passeggiata in compagnia destinata a famiglie, coppie, gruppi, accompagnati anche dagli amici a quattro zampe, lungo le strade del paese, con tre punti tappa dedicati a giochi e prove di abilità.

La partecipazione è libera e gratuita per tutti, adulti e bambini, ed a questi ultimi è riservato un premio per la percorrenza di tutta la camminata, che si concluderà intorno a mezzogiorno con un rinfresco finale. Info: www.facebook.com/sportinbene



Sabato 9 aprile i portici di Chiesa Nuova a Borgo San Dalmazzo ospiteranno la prima edizione del “Mercatino di antiquariato e operatori del proprio ingegno”. Al mercatino di antiquariato di Borgo San Dalmazzo sotto i portici che si affacciano su via Papa Giovanni XXIII si potranno trovare bancarelle dell'artigianato e degli hobbisti con oggetti di antiquariato, mobili, complementi di arredo e biancheria per la casa, abbigliamento, stoviglie, prodotti da collezione, cartoline, stampe e articoli similari. Un appuntamento da non perdere.



A Cuneo il Mercatino “A Mano” tornerà sotto i portici di Corso Francia, zona Pegaso, sabato 9 aprile dalle ore 9. Sarà possibile passeggiare tra le bancarelle ricche di proposte variegate che spaziano tra lavori fatti con legno, tessuti, ceramica, giochi per bambini, abiti unici, collane e oggetti di arredo, pezzi unici e tutti rigorosamente fatti A Mano.

Sempre a Cuneo, fino a domenica 10 aprile, piazza della Costituzione ospiterà il “Cuneo Burger Festival & Street Food”, appuntamento per golosi a ingresso gratuito: un viaggio tra gusti, sapori e ricette regionali italiane, europee e del mondo. Oltre agli hamburger, spazio allo street food in tutte le sue versioni: tradizionale, classico, vegano, internazionale, fusion e gourmet. Il tutto accompagnato dalle birre di birrifici artigianali. L'evento sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 24

Nel fine settimana ritorna l'evento EUROAPE organizzato da Ape Club D’Italia. Piazza Foro Boario, sarà il luogo di ritrovo con un programma ricco di attività che faranno riscoprire la gioia di stare assieme, condividere la passione che ci accomuna e passare del tempo in serenità ed amicizia.



- Musica e spettacoli

Sabato 9 aprile alle 21 a Bagnolo Piemonte, presso il teatro “Silvio Pellico”, la compagnia bagnolese Kabuki porterà in scena la commedia brillante in due atti di Stefania De Ruvo “Il fidanzato ideale”. L'ingresso sarà regolamentato secondo la normativa covid-19 in vigore. Prenotazione obbligatoria inviando una mail all’indirizzo info@enteteatro.it oppure chiamando il numero 331.8628359 (numero attivo il giorno dello spettacolo). Info su Facebook alla pagina “Ente Teatro Bagnolo Piemonte” e www.enteteatro.it



Sabato 9 aprile, alle 21, nella Cattedrale di San Donato di Mondovì Piazza risuonerà, per la stagione di Mondovimusica, il celebre Requiem in re minore K626 di W.A. Mozart. Ad eseguire il concerto sarà il Coro Filarmonico di Nizza insieme alle quattro voci soliste il soprano Aude Fabre, il contralto Lucie Roche, il tenore Luca Lombardo ed il basso Enrico Gaudino, accompagnate

dall’Orchestra Melos Filarmonica di Torino. Ingresso libero.

Info: segreteria@academiamontisregalis.it e http://amiciacademia.altervista.org



Sabato 9 aprile a Prato Nevoso arriva Bob Sinclair con l'apertura de La Rossa

Music Festival. Il costo dell'ingresso è attualmente di 60 euro. La Rossa Music Festival, con il suo luogo unico a 2000 metri nella splendida località di Prato Nevoso, offre lo scenario perfetto per un’esperienza di musica e divertimento mai vista prima. L’area dell’evento si raggiunge a bordo della telecabina 10 posti La Rossa Panoramica, che con un viaggio mozzafiato arriverà in cima alla montagna, nella cornice paradisiaca offerta dalla vista a 360° delle vette alpine.

Info: https://pratonevoso.com/festival



Sabato 9 aprile, alle 21, presso il Teatro “Marenco” di Ceva si terrà lo spettacolo “La Buona Novella”, libera interpretazione dell’omonimo capolavoro di Fabrizio De Andrè. Lo spettacolo si svolgerà tra dialoghi, musiche e balli come fusione tra il mondo musicale, il teatro e la danza. Voce solista Barbara Uhl. I biglietti avranno un costo di 10 euro, potranno essere prenotati al numero 3385228451 e acquistati direttamente la sera dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro.

Locandina su: www.facebook.com/barbara.uhl.988



A Sinio sabato 9 aprile, alle 21, il Nostro teatro riapre il sipario. La compagnia guidata da Oscar Barile torna sul palco con la commedia scritta e diretta dallo stesso Barile, Ra legittima. Ambientata a metà del Novecento, la commedia è dedicata alle vicende di una famiglia alle prese con la non facile spartizione di un’eredità e l’assegnazione della “legittima” in un mondo che sta cambiando a una velocità inaspettata. Obbligatori il green pass e la mascherina FFP2. Essendo i posti limitati, si raccolgono le prenotazioni ai numeri 0173613420 – 3341392727.

Info: www.facebook.com/nostro.sinio



Per l’Ucraina, due concerti di solidarietà organizzati dal Comitato Provinciale di Cuneo per l’UNICEF, sabato 9 aprile e sabato 30 aprile in Sala San Giovanni a Cuneo.

Particolarmente vicino e adatto ai bambini è il programma del primo concerto “Pierino e il lupo”, una fiaba musicale e “il Carnevale degli animali”, una fantasia zoologica, espressioni geniali di semplicità e fantasia, che accomunano i bambini di tutto il mondo. Il concerto si svolgerà sabato 9 aprile alle ore 17 presso Sala San Giovanni, con ingresso libero. Tutte le offerte raccolte saranno destinate da UNICEF Italia all’emergenza Ucraina. L’appuntamento successivo sarà sabato 30 aprile alle ore 21 con l’Histoire du soldat di I. Stravinsky.



Il circo Peppino Medini sarà a Centallo fino al 10 aprile con lo spettacolo del “Viaggio nel tempo”. Il tendone verrà montato in piazza Don Stefano Gerbaudo. Il sabato sono previsti due spettacoli, alle 16,30 e alle 21. La domenica si chiude con l’ultimo spettacolo alle 16,30. Il circo è riscaldato. È consigliata la prenotazione. Info: www.facebook.com/CircoPeppinoMedini



A Racconigi ci saranno i Nomadi in concerto, domenica 10 aprile, sotto l’ala comunale di via Carlo Costa (ingresso libero, ore 15.30). Il nuovo cantante del gruppo Yuri Cilloni, il cantante e bassista Massimo Vecchi ed il batterista Daniele Campani affiancheranno Michelangelo Banchio ed il gruppo le “Sensazioni”. Info: www.comune.racconigi.cn.it



Domenica 10 aprile alle 21 al Teatro Sociale Busca di Alba è atteso Paolo Conticini con il suo spettacolo “La prima volta”. Conticini confida le sue insicurezze, mostrando paure e fragilità, permettendoci di vedere cosa c’è dietro l’immagine dell’attore bello e atletico, facendoci scoprire l’essere umano tanto simile a quel nostro amico della porta accanto, tra divertenti e drammatiche

esperienze che ci fanno riflettere su quanto è sorprendente la vita in un misto di

coincidenze, congiunzioni astrali favorevoli ed occasioni perse, le cosiddette “sliding doors” che ognuno di noi ha incontrato nella vita. Biglietti su: www.ticket.it



Ancora un doppio concerto per “Bacco&Orfeo” la rassegna di musica classica organizzata da Alba Music Festival. Domenica 10 aprile alle ore 11 nella chiesa di San Giuseppe ad Alba è attesa l’esibizione del violinista Celio Torina, accompagnato al pianoforte da Laure Cholé. L’artista Italo-francese proporrà musiche di Ysaye, Debussy, Beethoven e Sarasate. Nel pomeriggio, alle 16.30 sarà il coro della chiesa di Santa Chiara a Bra ad ospitare il duo chitarristico composto da François Laurent e Stefano Palamidessi. I due musicisti proporranno un repertorio con musiche di Gershwin, Sor, Gnattali, Lennon e McCartney. Al termine di entrambi i concerti saranno degustati i vini delle Cantine Risveglio di Brindisi. Info su www.albamusicfestival.com



Al teatro Toselli di Cuneo, domenica 10 aprile, alle 21 andrà in scena “Andoma an Argentin-a", un viaggio immaginario in Argentina attraverso musica, danza, poesia ed immagini con musicisti di grande esperienza internazionale. Lo spettacolo porterà il pubblico in Argentina, anche attraverso la proiezione d’immagini che descrivono la bellezza dei paesaggi e la ricchezza della cultura di un paese che riconosce il contributo, ineguagliabile, degli immigrati italiani.

Biglietti online su www.promocuneo.it. All’ingresso occorre esibire il green pass, indossare la mascherina Ffp2 ed attenersi alle vigenti norme anti-Covid.



Ad Alba, al “Grande circo di primavera” in piazza Sarti, spazio allestito per animare la primavera e ospitare incontri ed eventi, domenica 10 aprile alle 20.30 ci sarà Tananai, rivelazione del Festival della canzone di Sanremo. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazioni via e-mail all’indirizzo prenotazioni@collisioni.it

Info: www.facebook.com/CollisioniFestival



- Arte, natura, castelli aperti e cultura

A Mango sabato 9 aprile alle ore 15 presso l’ex Asilo verrà inaugurato il Percorso Fenogliano ristrutturato ed abbinato a nuove opere d’arte. Alle ore 10.30 verrà aperta nel salone “Don Bosso” una mostra allestita dal gruppo fotografico albese. Le immagini sono tratte dal libro fotografico “I posti della Malora” pubblicato nell'ottobre 1999. Alle ore 15, inaugurazione del percorso fenogliano, ripristinato ed abbinato ad opere d'arte degli artisti Cosimo Malorgio, Tore Milano e Claudia Sterpone: si inizierà con una breve camminata nel concentrico, che toccherà tre postazioni di particolare rilievo. Bianca Roagna, direttrice del Centro Studi Fenoglio, parlerà del “Partigiano Johnny “e della sua ambientazione nel territorio di Mango. Info: www.manganum.it



Sabato 9 aprile l’associazione “Orizzonti di Architettura” organizza una giornata a Cuneo dedicata all’arch. Carlo Mollino. Dalle 14 è in programma una conferenza al cinema Monviso, alle 17 partirà dal Cinema Monviso la visita guidata alle opere razionaliste cuneesi che oltre la Ex sede degli agricoltori fascisti di Carlo Mollino, toccherà la ex Gil, oggi sede dell’Istituto “S. Grandis”, la Casa della madre e del fanciullo, oggi asilo nido “I girasoli” e la Casa del mutilato. La giornata si concluderà nel chiostro del Complesso monumentale di San Francesco alle ore 19, con il vernissage della mostra “Razionalismo a Cuneo” che sarà visitabile per tutto il mese di aprile dal martedì alla domenica dalle 15.30 alle 18.30. Info: www.comune.cuneo.it



Il Giardino Naturale LIPU di Cuneo questa primavera è sede della mostra itinerante sul suolo di Legambiente chiamata “Dalle profondità della terra alla luce del Sole” che verrà inaugurata sabato 9 aprile dalle 14.30 al Giardino Naturale LIPU di Cuneo. La mostra laboratoriale, attraverso esperimenti, esperienze, installazioni e cartellonistica, accompagnerà i fruitori alla scoperta delle incredibili proprietà del suolo e dell’importanza della sua salvaguardia. L’esposizione sarà fruibile da tutta la popolazione fino a giugno. Info: www.facebook.com/lipucuneo.giardinonaturale.

Al centro Lipu di Racconigi con la nuova stagione ogni domenica alle 16 del pomeriggio sarà possibile seguire una visita guidata. Non serve prenotazione, è utile però portarsi un binocolo, perché sono tante le specie da scoprire, come il tarabuso, in sosta in questi giorni all'oasi.

Info: www.facebook.com/centrocicogneracconigi



Torna dal vivo anche a Saluzzo “Disegniamo l'Arte” per far divertire i piccoli artisti. In occasione dell’iniziativa i servizi educativi MusaKids propongono per sabato 9 aprile un divertente pomeriggio dedicato all’illustrazione. L'attività, dedicata a bambini tra 5 e 10 anni, sarà l’occasione per scoprire, nascoste tra gli arredi di Casa Cavassa, alcune delle creature leggendarie del Medioevo solitamente rappresentate nei bestiari: vere e proprie enciclopedie che raccoglievano immagini e descrizioni degli animali reali e fantastici di un tempo. Prenotazione obbligatoria, ritrovo alle 15 presso la biglietteria di Casa Cavassa.

Info: www.facebook.com/MuseiSaluzzoKids



A Revello riprendono le attività all’Abbazia di Staffarda. Questo fine settimana di aprile sarà ricco di iniziative: sabato 9 aprile, nel pomeriggio, per i più piccoli c’è “Disegniamo l’Arte”; domenica 10 aprile primo appuntamento con le visite ai dormitori dei monaci, attività ideate e organizzate da DialogArt. L’Abbazia di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano mantiene fede alla sua volontà di fruizione continua e rimane aperta e visitabile, tutti i giorni tranne il lunedì, con orario 9/12,30-13,30/18. Info: www.facebook.com/abbazia.staffarda



Infinitum torna ad aprire le sue porte al pubblico in occasione della Fiera di Primavera di Mondovì che si terrà sabato 9 e domenica 10 aprile con uno stand dedicato nell’area espositiva riservata alle bellezze del territorio, a lato del Palazzo Comunale, dove ci sarà la possibilità di provare una short experience dei visori ottici a titolo gratuito.Per l’occasione, la spettacolare visita della Chiesa della Missione di Mondovì Piazza in cui Andrea Pozzo accompagnerà i visitatori alla scoperta del suo straordinario ciclo pittorico con video immersivi, giochi di luce, musiche barocche, curiosità e racconti sarà disponibile al prezzo speciale di soli 3 euro a persona, apertura dalle 10 alle 21. Il biglietto d’ingresso si acquista direttamente presso la Chiesa della Missione, la prenotazione è gradita e consigliata. Info: www.infinitumondovi.it



Da sabato 9 aprile riprendono regolarmente le visite a “Magnificat” alla scoperta del Santuario di Vicoforte e della sua cupola ellittica, la più grande e maestosa del mondo. Sarà possibile prenotare per i giorni di sabato, domenica e festivi, con turni di visita alle ore 10, 11.30, 14.30 e 16.30. Il percorso consente di ammirare il Santuario da una prospettiva completamente inedita. I visitatori vengono accompagnati fino alla sommità della Basilica, a 50 metri d’altezza, con l’ausilio dei dispositivi di sicurezza del caso. Info e prenotazioni: www.kalata.it



Domenica 10 aprile sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite alla chiesa di San Fiorenzo di Bastia Mondovì. Le aperture al pubblico della cappella quattrocentesca, che racchiude al suo interno uno spettacolare ciclo pittorico composto da ben 326 metri quadri di affreschi ottimamente conservati, sono assicurate dalle guide volontarie dell’Associazione culturale San Fiorenzo. È quindi possibile visitare il gioiellino di Bastia ogni domenica, dalle ore 15 alle ore 18, senza prenotazione, fino all’ultimo week-end di ottobre. Info: www.sanfiorenzo.org



Il progetto “Dell’Arte Contagiosa” fa tappa anche a Saliceto, domenica 10 aprile, con un appuntamento dedicato al Canto XXXIII dell’Inferno dantesco: ‘Il conte Ugolino’ per volontà dell’amministrazione comunale che ha aderito al progetto. Appuntamento alle ore 18.00 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Ingresso gratuito, info al numero 347 2517702 e arte@marinamariotti.it



Domenica 10 aprile sono in programma visite guidate al Castello di Sanfrè con finale a sorpresa: a conclusione del tour del Castello, un assaggio di Fuaset, dolce tipico del paese realizzato con la pasta del pane. La visita inizia con un giro del giardino, da cui si gode di un ampio panorama sulla pianura cuneese e sull’arco alpino; all’interno si possono visitare alcune delle sale cinquecentesche, tra cui lo splendido Salone dei Duchi, dove gli Isnardi ospitavano i Duchi di Savoia, con la parte dedicata all’alcova e con i soffitti ricchi di meravigliosi stucchi e affreschi di fine ‘500. Info e prenotazioni: www.turismoinlanga.it



A Cherasco ripartono anche le visite guidate alla sinagoga, luogo di culto ebraico piemontese, che risale al Settecento. L’interno è riccamente decorato in stile barocco con in centro sala la tevah ottagonale, in legno scolpito e dipinto, ornata da otto colonne tortili a baldacchino. La Fondazione De Benedetti Cherasco 1547 garantisce l’apertura regolare con un calendario mensile di visite aperte a tutti gli interessati. Il prossimo appuntamento è per domenica 10 aprile, orario di disponibilità 10.30 -13.30 e 14.30 - 18.30. Le visite guidate partiranno la

mattina ogni ora dalle 10.30 e il pomeriggio alle 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30. La partecipazione

è gratuita. Info: www.cherasco1547.org



Il Museo diocesano di Alba propone, per sabato 9 aprile alle 16, una visita-gioco nelle proprie sale sotto la cattedrale e un laboratorio creativo in occasione della Pasqua. I bambini potranno divertirsi nella ricerca delle uova di cioccolato e scoprire così a un tempo l’antica storia della

chiesa di San Lorenzo e il significato della Pasqua. Domenica 10 aprile il Mudi ripresenta la visita guidata gratuita al palazzo vescovile, nelle sale del piano nobile, con le sue stanze di rappresentanza, la quadreria e la cappella, uno spazio barocco affrescato su commissione del vescovo Francesco Vasco. Sono previsti due turni di visita, alle ore 15.30 e alle 16.30 su prenotazione con le modalità accennate sopra. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

Info: www.facebook.com/museo.alba



A Monteu Roero l’associazione culturale “Bel Monteu” domenica 10 aprile riproporrà la manifestazione “Tra sacro e profano”. L’intera giornata permetterà a turisti ed amanti dell’arte e della cultura di visitare tutti i beni ecclesiastici del capoluogo roerino ed in contemporanea si potrà visitare lo splendido castello di Monteu Roero. Tutte le visite saranno guidate dai volontari attivi e preparati per l’occasione. Nella splendida cornice del Castello di Monteu Roero e nei nuovi locali aperti per l’occasione si potrà ammirare la mostra dal titolo: “Monteu Roero-Rocciamelone, sulle tracce del Tritico di Bonifacio Roero”. Info: www.facebook.com/Bel-Monteu