Pittura e musica nella nuova programmazione artistica del Borgo Vecchio di Fossano

Il Borgo Vecchio, guidato da uno dei Comitati più attivi a Fossano in campo culturale, ha dato il via in questi giorni ad una serie di iniziative artistiche, musicali e di intrattenimento che proseguiranno fino all'autunno.

Nel programma degli Eventi Culturali e d'Arte nella chiesa di San Giovanni, nucleo centrale delle attività del Borgo Vecchio, il primo aprile è stata inaugurata la mostra collettiva "Il Ritratto 1".

Una serie di soggetti realizzati da mani diverse e con tecniche differenziate, della cui raccolta ed esposizione il presidente del Borgo Claudio Mana va particolarmente fiero:"tra le varie tematiche quali il paesaggio, la natura morta, il figurativo, prediligo quest'ultima, e, in mood particolare, la componente ritrattistica.(..) Questa che vi propongo è una sorta di " collettiva a tema", nella quale vi invito a scoprire e condividere con me, in ogni soggetto, in ogni sguardo, in ogni postura, quell'attimo di vita reale, o se preferite: surreale, che l'autore ha voluto, con la sua tecnica, immortalare.".

La mostra è visitabile il venerdì, il sabato e la domenica dalle 17,30 alle 19,30 fino al 24 aprile.

Contemporaneamente, domenica 10 aprile il Comitato del Borgo Vecchio propone il concerto "fiabe musicali" dell'orchestra Ensemble Easy Opera, diretta dal Maestro Paolo Fiamingo.





Il programma prevede:

"Pierino e il lupo" e "Il carnevale degli animali"