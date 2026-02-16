"La tua stagione" di Cinzia Dutto a Gambasca: quattro donne e la montagna come rinascita

Venerdì 20 febbraio, alle 20,45, la biblioteca comunale di Gambasca, in collaborazione con il Comune e l’Università di Valle, organizza la presentazione del libro “La tua stagione” (Lar Editore) di Cinzia Dutto, alla presenza dell’autrice.

La tua stagione è la stagione in cui tutto diventa possibile, è il momento di tornare a credere in se stessi, dove si può sognare, gettare la maschera, vivere come si vorrebbe veramente. Il libro narra la storia di quattro donne le cui vicende più o meno dolorose si intrecciano per caso in una borgata alpina dove l’aiuto reciproco è fondamentale per riuscire a sopravvivere.

Sono donne differenti per età, carattere, esperienze, eppure tutte troveranno il modo di iniziare da capo. Ma la vera protagonista del libro è la montagna. Come raccontano le quattro donne, la montagna cambia la prospettiva delle persone, aiuta a far a meno del superfluo per concentrarsi sugli aspetti fondamentali: l’amicizia, l’amore, l’aiuto reciproco, il rispetto della natura.





L'AUTRICE CINZIA DUTTO

Piemontese, nata nel 1975. Dopo essersi occupata per molti anni di pet therapy con i suoi amati asini, realizza il sogno della sua vita: scrivere, sogno che nasce dal desiderio di raccogliere storie silenziose, piene di colori e di parole. Per questo Cinzia si sposta molto in alto, nelle vallate alpine e sulle cime dei monti, dove incontra i protagonisti che animano il suo blog.

Oggi Cinzia Dutto è giornalista, scrittrice, blogger ( www.cinziadutto.com ) e soprattutto cacciatrice di storie. I suoi libri “Echi delle terre alte” e “Montagne da vivere” raccolgono le storie più interessanti, mentre “Margherita sui sentieri del nonno” e “Il diario di Maria” raccontano di resistenza e di montagna.





LA BIBLIOTECA COMUNALE GIOVANNI ARPINO