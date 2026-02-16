“L’angelo della storia”, premio Ubu, arriva sul palcoscenico del Magda Olivero di Saluzzo

Con lo spettacolo “L’angelo della storia” la pièce che ha vinto il Premio UBU come Miglior spettacolo dell’anno nel 2022, prosegue mercoledì 18 febbraio alle 21 la stagione teatrale organizzata al Cinema Teatro Magda Olivero dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Saluzzo e Ratatoj APS.

Nel suo ultimo lavoro il filosofo Walter Benjamin descrive un angelo che vola con lo sguardo rivolto al passato, dando le spalle al futuro: le macerie di edifici e ideologie si accumulano davanti ai suoi occhi. L’angelo vorrebbe fermarsi a ricomporre i detriti di neonati morti, statue in Antartide, conigli fluorescenti, ma una tempesta gonfia le sue ali e lo trascina inesorabilmente in avanti.

Danze isteriche di massa, paracaduti inceppati, gatti milionari: questa tempesta è ciò che chiamiamo progresso. Per quanto l’angelo osservi il susseguirsi degli eventi e cerchi di resistere, non può fermarsi e intervenire, non può incollare i pezzi e rifondare una realtà condivisa, non può fare assolutamente nulla per aiutarci – se non altro perché gli angeli non esistono.

Quale altro essere senziente potrebbe provare a ricomporre l’infranto, smontare le narrazioni e – volando o meno – finalmente girarsi per proiettare lo sguardo in avanti?

Il giorno seguente lo spettacolo sarà replicato alle 11 per una matinée riservata alle scuole.



I biglietti sono acquistabili online dal sito https://www.mailticket.it/evento/49351/langelo-della-storia oppure in biglietteria la sera dello spettacolo a partire dalle 20.15 (previa disponibilità) al costo di 20 euro, ridotto a 18 euro e ridotto a 16 euro per gli

Under 26.

La stagione proseguirà mercoledì 18 marzo con “La signora delle camelie”, liberamente tratto dal romanzo di Alexandre Dumas figlio.

L’ultimo appuntamento sarà giovedì 16 aprile con “Seconda classe”, drammaturgia originale di Controcanto collettivo.

