"Liberatutti" di ScenaMadre arriva a Racconigi: lo sport tra ironia e riflessione sulla società contemporanea

La rassegna teatrale "Raccordi", ideata e organizzata da Progetto Cantoregi e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, prosegue con lo spettacolo "Liberatutti" di ScenaMadre, in programma venerdì 20 febbraio alle ore 21 presso la Soms di Racconigi.

Una riflessione ironica e intelligente sullo sport e, per estensione, sulla società contemporanea. Da attività ludica e fisica, lo sport si è trasformato in uno spettacolo totalizzante, dove ogni sconfitta pesa come un fallimento personale, l'allenamento diventa religione e la vittoria sembra l'unico obiettivo possibile.

Lo spettacolo invita a guardare oltre la competizione: dalla scuola agli hobby, dalle relazioni affettive al lavoro, tutto sembra misurarsi in termini di prestazione e confronto. Con leggerezza e ironia, "Liberatutti" mette in scena questa ossessione collettiva per il successo, mostrando come la vita stessa rischi di diventare una gara senza fine.

"Con Liberatutti vorremmo ridere e far ridere di certi aspetti dello sport - spiegano i registi Marta Abate e Michelangelo Frola -. Dei discorsi che sentiamo negli spogliatoi, nei film o nelle telecronache sportive, secondo i quali bisogna sempre dare il massimo, non si può mai perdere né restare indietro né commettere errori. Ma lo sport non era un gioco, prima di tutto? E la creatività? La collaborazione? Il tempo per imparare? Il tempo per sbagliare, perché è così che si imparano le cose?"

Lo spettacolo suggerisce che forse esiste un modo diverso di vivere, più libero e autentico, dove la competizione non divora lo spazio della crescita e della condivisione.

In scena

Gli attori sono Simone Benelli, Francesco Fontana, Damiano Grondona, Chiara Leugio e Sofia Pagano.

Biglietteria online e prenotazioni: info@progettocantoregi.it | + 39 349 2459042