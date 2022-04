Olimpiadi delle Scienze Naturali e Scienze della terra, il commento degli studenti del Bodoni

Nella giornata di giovedì 24 marzo si è svolta la fase regionale delle olimpiadi delle Scienze Naturali e Scienze della terra.



Gli studenti del Liceo Bodoni che avevano superato la fase locale, si sono riuniti alle ore 9,00 nell’aula magna della sede di Via della Chiesa per svolgere la prova in modalità online. La prova consisteva in una serie di quesiti che avevano come obiettivo non solo la verifica delle conoscenze acquisite durante il corso degli studi, ma anche quello di stimolare le competenze e capacità di ragionamento.



Infatti, la maggior parte delle domande era preceduto da un breve testo da interpretare e saper analizzare nella maniera più corretta.



Per la categoria Triennio-Biologia, gli studenti che hanno partecipato sono: Alessandro Dafarra - Francesco Tripaldi - Alessandro Cirla di Saluzzo , Alice Besso di Bagnolo Piemonte (III Classico) e Giulia Ferrero di Rifreddo (5^F).

Per la categoria Triennio-Scienze della terra: Adam Nazih di Cardè (5^D), Francesca Gregorio di Villafalletto (4^A) e Paola D’Agostino di Manta (5^F).

Per la categoria Biennio-Scienze Naturali: Alice Tortone di Scarnafigi (2^C), Leonardo Tesio di Manta (2^C), Carlo Michele Dastrù di Revello (2^C), Samanta Ulndreaj di Verzuolo (2^C).



Ottimi risultati per tutti.



In particolare Leonardo Tesio accede alla Fase Nazionale che si terrà il 4 maggio, non si sa ancora se si svolgerà a distanza o in presenza a Roma.



