Alberto Ceratto del Vallauri di Fossano è pirmo alle Olimpiadi nazionali di italiano

Alberto Antonio Ceratto, allievo della 3D Informatica dell’Istituto “Giancarlo Vallauri” di Fossano, si è classificato per la finale nazionale delle Olimpiadi di Italiano nella presente edizione del 2022, posizionandosi come primo assoluto per quanto riguarda l'area tecnica. Se sarà confermata la prova in presenza, la finale si terrà a Roma il 27-28-29 aprile. “Siamo molto orgogliosi del risultato conseguito da Alberto. Specialmente in quanto scuola a vocazione scientifico tecnologica, questo esito è particolarmente apprezzabile. Bravo Alberto e bravi i suoi docenti” ha dichiarato il preside Paolo Cortese.