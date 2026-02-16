Al Teatro Carignano gli studenti del liceo Soleri Bertoni di Saluzzo scoprono il potere formativo della scena

Anche quest’anno gli studenti del liceo Soleri Bertoni di Saluzzo hanno avuto l’opportunità di assistere a tre spettacoli teatrali presso il teatro Carignano di Torino: “Ritorno a casa”, “Il gabbiano”, “Sabato domenica, lunedì”, vivendo un’esperienza che si è rivelata significativa non solo sul piano culturale, ma anche su quello della crescita personale.

Attraverso linguaggi, epoche e stili differenti, i tre spettacoli hanno affrontato tematiche universali come i rapporti familiari, le difficoltà della comunicazione, i conflitti interiori e il desiderio di accettazione e cambiamento. Gli studenti hanno potuto confrontare queste problematiche con la propria quotidianità, riconoscendosi spesso nei personaggi e nelle loro fragilità. Il teatro si è così trasformato in uno spazio di ascolto e di confronto, capace di stimolare emozioni profonde, domande e nuove consapevolezze. In particolare, lo spettacolo “Sabato, domenica e lunedì” è stato molto apprezzato dai ragazzi per il finale positivo e rassicurante, che ha trasmesso un forte messaggio di speranza. In un periodo spesso caratterizzato da tensioni, distacco e separazioni, il lieto fine ha offerto agli studenti la possibilità di immaginare una riconciliazione, sottolineando l’importanza e il valore del dialogo, della fiducia reciproca e della coesione familiare.

Gli spettacoli non sono stati soltanto un’importante occasione formativa, ma anche una fonte di svago: un modo diverso e coinvolgente di imparare, uscire dalla routine scolastica e condividere un’esperienza istruttiva con i propri compagni. Il teatro, ancora una volta, ha dimostrato di saper parlare ai giovani, aiutandoli a comprendere meglio se stessi e il mondo che li circonda.