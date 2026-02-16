 / Scuole e corsi

Scuole e corsi | 16 febbraio 2026, 14:41

Al Teatro Carignano gli studenti del liceo Soleri Bertoni di Saluzzo scoprono il potere formativo della scena

Tre spettacoli nel teatro torinese per crescita culturale e personale: dai conflitti familiari al messaggio di speranza

Anche quest’anno gli studenti del liceo Soleri Bertoni di Saluzzo hanno avuto l’opportunità di assistere a tre spettacoli teatrali presso il teatro Carignano di Torino: “Ritorno a casa”, “Il gabbiano”, “Sabato domenica, lunedì”, vivendo un’esperienza che si è rivelata significativa non solo sul piano culturale, ma anche su quello della crescita personale.

Attraverso linguaggi, epoche e stili differenti, i tre spettacoli hanno affrontato tematiche universali come i rapporti familiari, le difficoltà della comunicazione, i conflitti interiori e il desiderio di accettazione e cambiamento. Gli studenti hanno potuto confrontare queste problematiche con la propria quotidianità, riconoscendosi spesso nei personaggi e nelle loro fragilità. Il teatro si è così trasformato in uno spazio di ascolto e di confronto, capace di stimolare emozioni profonde, domande e nuove consapevolezze. In particolare, lo spettacolo “Sabato, domenica e lunedì” è stato molto apprezzato dai ragazzi per il finale positivo e rassicurante, che ha trasmesso un forte messaggio di speranza. In un periodo spesso caratterizzato da tensioni, distacco e separazioni, il lieto fine ha offerto agli studenti la possibilità di immaginare una riconciliazione, sottolineando l’importanza e il valore del dialogo, della fiducia reciproca e della coesione familiare.

Gli spettacoli non sono stati soltanto un’importante occasione formativa, ma anche una fonte di svago: un modo diverso e coinvolgente di imparare, uscire dalla routine scolastica e condividere un’esperienza istruttiva con i propri compagni. Il teatro, ancora una volta, ha dimostrato di saper parlare ai giovani, aiutandoli a comprendere meglio se stessi e il mondo che li circonda.

cs

