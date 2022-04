Animare comunità del Ratatoj di Saluzzo si chiude con la partecipazione di Lodo Guenzi

Si è concluso lo scorso sabato 9 aprile il progetto Animare Comunità di Ratatoj Aps, con la serata di restituzione al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo dei laboratori che si sono svolti da agosto dello scorso anno ad oggi, incentrati sui linguaggi della musica, del cinema e del teatro. Una serata coinvolgente, che ha fatto emergere le particolarità e i risultati dei laboratori e che ha focalizzato l’attenzione sul protagonismo dei giovani contaminando con la partecipazione di Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale).

Sul palco una trentina di ragazzi che, aiutati dall’ironia brillante di Lodo e da Davide di Radio Banda Larga, hanno avuto modo di raccontare al pubblico le loro esperienze all’interno di Animare Comunità. Per l’ottima riuscita della serata e dell’intero progetto, Ratatoj Aps intende ringraziare tutti i ragazzi che hanno aderito e partecipato ai diversi percorsi laboratoriali in Valle Po (teatro), Pianura saluzzese (produzione musicale e narrazione/radio/podcast) e Valle Varaita (video), che si sono fatti coinvolgere attivamente ed hanno sperimentato nuovi linguaggi, vivendo in prima persona la difficile sfida dell’espressione e della consapevolezza culturale, ovvero quando la dimensione artistica incontra quella educativa. Era proprio questa infatti la logica del progetto, che ha cercato di coniugare le due anime senza vincolarle alla mera spettacolarizzazione dell’intrattenimento ma focalizzando l’attenzione sull’aspetto espressivo, coltivando una ricorsività tra la consapevolezza dello strumento e la consapevolezza di sé.

Sono doverosi e importanti i ringraziamenti alle preziose e strategiche collaborazioni dei partner che hanno contribuito alla realizzazione di Animare Comunità: Regione Piemonte e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, associazione B612 Lab, i Comuni di Saluzzo, Verzuolo, Melle, Venasca, Ostana, Isasca, Rifreddo, Sanfront, il Consorzio Monviso Solidale, Caracol Società Cooperativa Sociale, Armonia Società Cooperativa Sociale Impresa Onlus, Fondazione Amleto Bertoni Saluzzo, Segnavia Porta di Valle, Società Cooperativa Viso a Viso, Società Solidale CSV Cuneo, Segnal’Etica Odv.