Il maestro Claudio Gilio e Gualtiero Capellino nuovi soci del Rotary Saluzzo

Durante la conviviale degli auguri di Pasqua del Rotary Club di Saluzzo (lunedì 11 aprile all’Interno 2) sono entrati a far parte del sodalizio cittadino due nuovi soci: Gualtiero Capellino, titolare della ditta Doc Legno di Barge, produttrice di serramenti esterni, azienda di famiglia da tre generazioni, e il maestro Claudio Gilio, musicista professionista, presidente, direttore artistico, prima viola e viola solista dell’Orchestra Sinfonica di Savona.

I due nuovi soci sono stati presentati al club dai rispettivi “padrini”: Mauro Camusso e Luigi Fassino. Proprio a quest’ultimo, presidente del club lo scorso anno, è stata consegnata dall’attuale Presidente del Club Cesare Pallo la prestigiosa onorificenza rotariana “Paul Harris”, intitolata al fondatore del Rotary stesso, per aver avuto il merito di mantenere attivo e coeso il Club di Saluzzo durante la pandemia ed i relativi lockdown.

La stesso riconoscimento e con la medesima motivazione è stato attribuito al precedente presidente Gigi Musacchio, che non ha potuto essere presente.

Durante la serata il presidente del Rotaract Luca Madala ha relazionato i presenti su di un importante congresso sulla leadership promosso dal Rotary che si e’ svolto a Firenze nelle scorse settimane.

Le entrature di Gualtiero Capellino che è anche un appassionato di bici su strada e vanta nel medagliere un titolo mondiale, uno europeo,, uno italiano, oltre a titoli regionali e provinciali e di Claudio Gilio fondatore con Filippo Maria Bressan di Voxonus, prestigiosa Accademia di musici e cantori, portano a 82 il numero dei soci del sodalizio saluzzese che vanta inoltre 8 soci onorari.

"Un club sempre attivo in iniziative e services – ha sottolineato il presidente Pallo - e che non si è mai fermato anche durante la pandemia, in costante crescita e rinnovamento con il supporto e la guida fondamentale dei soci storici".